Ένας Βρετανός τουρίστας καταγράφηκε σε βίντεο να επιτίθεται σε έναν άνδρα από τη Μέση Ανατολή, επειδή εκείνος ακούμπησε τα γυμνά του πόδια στο προσκέφαλό του κατά τη διάρκεια μιας τουριστικής διαδρομής με λεωφορείο στην Ταϊλάνδη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βρετανός εξοργίστηκε όταν ο άνδρας στήριξε τα πόδια του κοντά στο κεφάλι του, ενώ το λεωφορείο έκανε τον γύρο του τροπικού νησιού Πουκέτ στις 11 Νοεμβρίου.

Ο νεαρός τουρίστας ζήτησε από τον άνδρα πίσω του να κατεβάσει τα πόδια, αλλά, όπως αναφέρουν μάρτυρες, εκείνος γέλασε και τον ειρωνεύτηκε, προκαλώντας καβγά μέσα στο όχημα.

Στο βίντεο φαίνεται ο Βρετανός να ρίχνει μπουνιά, ενώ ο άλλος άνδρας ανταποδίδει με μια κλωτσιά -ξυπόλητος- από το εσωτερικό του λεωφορείου.

Το προσωπικό της εκδρομής επενέβη αμέσως και χώρισε τους δύο άνδρες πριν ο καβγάς κλιμακωθεί.

Ο Ταϊλανδός ξεναγός, Yutthachai Samee, που βρισκόταν επίσης μέσα στο λεωφορείο, δήλωσε:

«Το πρόβλημα ξεκίνησε όταν ο Άραβας τουρίστας έβαλε τα πόδια του στο κάθισμα ενός Βρετανού. Ο Βρετανός του ζήτησε ήρεμα να τα κατεβάσει, λέγοντας πως ήταν αγενές, όμως ο Άραβας τον κορόιδεψε και γέλασε ειρωνικά».

«Ο Βρετανός άρχισε να τραβά βίντεο και προσπάθησε ξανά να του εξηγήσει ευγενικά, αλλά ο Άραβας τον αγνόησε και χτύπησε το κινητό του. Ο Βρετανός τότε αντέδρασε, όπως φαίνεται στο βίντεο», πρόσθεσε.

«Προσπαθήσαμε να τους σταματήσουμε, ενώ ο Άραβας χρησιμοποίησε το παπούτσι του για να αντεπιτεθεί. Φαινόταν να πιστεύει ότι μπορούσε να φερθεί έτσι επειδή οι Βρετανοί ήταν νεότεροι και ήταν μόνο δύο».

Μετά το περιστατικό, ο άνδρας από τη Μέση Ανατολή ζήτησε να επιστρέψει στο ξενοδοχείο του, ενώ οι υπόλοιποι τουρίστες συνέχισαν την εκδρομή.

Ο ξεναγός περιέγραψε τον Βρετανό τουρίστα ως «ευγενικό και καλοπροαίρετο», επισημαίνοντας ότι ζήτησε συγγνώμη από όλους «παρότι προκλήθηκε πρώτος».

«Δεν θα είχε αντιδράσει έτσι, αν δεν ήταν κάτι σοβαρό», πρόσθεσε.