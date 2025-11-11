Τουλάχιστον 18 άτομα τραυματίστηκαν τη Δευτέρα όταν ένα κινητό όχημα επιβατών που μετέφερε επιβάτες στο Διεθνές Αεροδρόμιο Dulles

στην Ουάσινγκτον συγκρούστηκε με μια αποβάθρα κατά την προσέγγισή του στο κτίριο.

Ένας εκπρόσωπος της Metropolitan Washington Airports Authority επιβεβαίωσε στο WTOP ότι περίπου στις 16:30, ένα κινητό όχημα ή «people mover», που χρησιμοποιείται για την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών από τα αεροσκάφη, χτύπησε την αποβάθρα Concourse D «σε γωνία».

Οι επιβάτες κατέβηκαν από το όχημα χρησιμοποιώντας τις σκάλες του και αξιολογήθηκαν από το ιατρικό προσωπικό του αεροδρομίου.

Big response at Dulles after a mobile lounge struck the dock "at an angle." Passengers were escorted off via stairs and evaluated for injuries. It's not having an impact on flight operations. #FOX5DC pic.twitter.com/KkhwJGWSqr — Jim Lokay (@Lokay) November 10, 2025

Η MWAA ανέφερε ότι 18 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους.

Το αεροδρόμιο παραμένει ανοιχτό και λειτουργεί κανονικά, σύμφωνα με την MWAA, αν και οι περιορισμοί πτήσεων που ισχύουν για τη διασφάλιση της ασφάλειας κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης παραμένουν σε ισχύ.