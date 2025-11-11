Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί μερικές φορές να θεωρεί τον εαυτό του «πρόεδρο της Ευρώπης» λόγω της μεγάλης επιρροής του στην πολιτική των Βρυξελλών, αλλά ακόμη κι εκείνος δεν θα περίμενε να τον δει να εμφανίζεται σε ψηφοδέλτια στην πόλη.

Ωστόσο, ένα ακροδεξιό γαλλόφωνο κόμμα στο Βέλγιο, το οποίο φέρει το όνομα του Αμερικανού προέδρου μέσω ενός αρκτικόλεξου, ιδρύθηκε πρόσφατα από έναν πρώην πρόεδρο του Βελγικού Εθνικού Μετώπου, όπως ανέφερε το τοπικό μέσο BRUZZ τη Δευτέρα.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι το απόλυτο σύμβολο του λαϊκισμού. Ενσαρκώνει αμέσως αυτό που πρεσβεύουμε», δήλωσε ο Σαλβατόρε Νικοτρά, ιδρυτής του TRUMP, στον ιστότοπο.

Το TRUMP — που σημαίνει «Tous Réunis pour l’Union des Mouvements Populistes» (Όλοι Ενωμένοι για την Ένωση των Λαϊκιστικών Κινημάτων) — αποτελεί συνέχεια των ακροδεξιών τοπικών κομμάτων της Βαλονίας, Chez Nous και του Βελγικού Εθνικού Μετώπου (NF).

Σε αντίθεση με το Vlaams Belang της Φλάνδρας, το μεγαλύτερο ακροδεξιό κόμμα του Βελγίου, το TRUMP δεν προωθεί τον αποχωρισμό, όπως σημείωσε ο Νικοτρά, και σκοπεύει να συμμετάσχει τόσο σε ομοσπονδιακό επίπεδο όσο και στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2029.

«Είμαστε ένα δεξιό λαϊκιστικό κόμμα με κοινωνική κατεύθυνση», πρόσθεσε.

Ο Νικοτρά, που διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος στη συνοικία Σεν-Ζιλ των Βρυξελλών από το 1994 έως το 2000, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα στην πρωτεύουσα ή και στις δημοτικές εκλογές.

Άλλοι ιδρυτές, όλοι πρώην μέλη του NF, περιλαμβάνουν τον Εμανουέλε Λικάρι, πρώην μέλος του Vlaams Belang, ο οποίος αποκλείστηκε από τη λίστα του κόμματος μετά από καταγγελίες ότι εξύψωνε δημόσια τον φασισμό.

Η επίσημη παρουσίαση του κόμματος θα πραγματοποιηθεί στις 30 Νοεμβρίου.