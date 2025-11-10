«Η αλήθεια θα νικήσει», έγραψε ο Νικολά Σαρκοζί στην πρώτη ανάρτησή του μετά την έξοδο από την πύλη των φυλακών. Τώρα, αφού αποφυλακίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, ο πρώην πρόεδρος θα στρέψει όλη του την ενέργεια, όπως λέει στην ανάρτησή του, στο να αποδείξει την αθωότητά του.

Η ανάρτηση Σαρκοζί:

«Τη στιγμή που ξαναβρίσκω την ελευθερία μου και την οικογένειά μου, θέλω να πω σε όλους όσοι μου έγραψαν, με στήριξαν, με υπερασπίστηκαν, πόσο ευγνώμων τους είμαι. Οι χιλιάδες μαρτυρίες σας με συγκίνησαν βαθιά και μου έδωσαν τη δύναμη να αντέξω αυτή τη δοκιμασία.

Ο νόμος εφαρμόστηκε. Τώρα θα προετοιμαστώ για τη δίκη σε δεύτερο βαθμό. Όλη μου η ενέργεια είναι στραμμένη σε έναν και μόνο στόχο – να αποδείξω την αθωότητά μου. Η αλήθεια θα νικήσει. Είναι μια προφανής αλήθεια που τη διδάσκει η ίδια η ζωή. Το τέλος αυτής της ιστορίας μένει ακόμα να γραφτεί».

Au moment où je retrouve ma liberté et ma famille, je veux dire à toutes celles et ceux qui m’ont écrit, soutenu, défendu, combien je leur en suis reconnaissant. Vos milliers de témoignages m’ont bouleversé et donné la force de supporter cette épreuve.



Αποφυλακίστηκε ο Σαρκοζί μετά από 21 ημέρες, τίθεται υπό δικαστική εποπτεία

Ο Γάλλος πρώην πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί έφυγε από τη φυλακή της Σαντέ στο Παρίσι λίγο πριν από τις 15:00 τοπική ώρα (16:00 ώρα Ελλάδας), μετά την πρόωρη αποφυλάκισή του που αποφάσισε νωρίτερα σήμερα δικαστήριο του Παρισιού.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας αποφυλακίστηκε και τέθηκε υπό «δικαστική εποπτεία», αφού πέρασε 21 ημέρες στις φυλακές «Λα Σαντέ» στο Παρίσι, μετά την καταδίκη του για την υπόθεση της λιβυκής χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του για την προεδρία το 2007. Ο Σαρκοζί χαρακτήρισε την εμπειρία του πίσω από τα κάγκελα «πολύ σκληρή» και μίλησε για «εφιάλτη», πριν αποφυλακιστεί.

Αφού έγινε γνωστό πως αποφασίστηκε η αποφυλάκισή του, αργότερα εντοπίστηκε από ρεπόρτερ στο αυτοκίνητό του, το οποίο έφτασε στις φυλακές με την Κάρλα Μπρούνι, τη σύζυγό του, που πήγε να τον παραλάβει και να φύγουν για το σπίτι τους, όπου τους περίμεναν δημοσιογράφοι.

Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα για τον Σαρκοζί μετά την αποφυλάκισή του

Το εφετείο ανακοίνωσε ότι μετά την αποφυλάκιση του ο Νικολά Σαρκοζί θα βρίσκεται υπό δικαστική επιτήρηση διευκρινίζοντας ότι θα υπόκειται σε διάφορους περιορισμούς, όπως για παράδειγμα η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα αλλά και η απαγόρευση των συναντήσεων του με άλλους κατηγορούμενους και μάρτυρες της δικής για την υπόθεση της χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας του 2007.

Επίσης το εφετείο αποφάσισε να απαγορεύσει εφεξής οποιαδηποτε συνάντηση του Νικολά Σαρκοζί με τον Γάλλο υπουργό Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν, ο οποίος επισκέφθηκε τον πρώην πρόεδρο στη φυλακή κατά την διάρκεια του εγκλεισμού του.