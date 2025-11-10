Ένας ηλικιωμένος βετεράνος του Πολέμου του Βιετνάμ βρέθηκε πρωταγωνιστής σε ένα σκηνικό απόλυτης τρέλας, όταν ένας γυμνός μανιακός τού επιτέθηκε και του έσπασε και τα δύο πόδια, προτού ο 79χρονος ανοίξει πυρ και σκοτώσει με τρεις πυροβολισμούς τον εισβολέα, στη συνοικία Στούντιο Σίτι του Λος Άντζελες, σύμφωνα με την αστυνομία και αυτόπτες μάρτυρες.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, όταν ο δράστης, οδηγώντας μέχρι μια ήσυχη γειτονιά στη λεωφόρο Τουχούνγκα, σταμάτησε το αυτοκίνητό του, γδύθηκε τελείως στο πεζοδρόμιο και άρχισε να φωνάζει ασυναρτησίες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Fox News. Πλάνα από κάμερα ασφαλείας απέναντι δείχνουν τον άνδρα να προσπαθεί να εισβάλει σε ένα σπίτι, κρατώντας μια πινακίδα και φωνάζοντας ακατάληπτα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο γυμνός άνδρας τελικά κατάφερε να μπει στο σπίτι και άρχισε να καταδιώκει την έντρομη ένοικο, η οποία βγήκε τρέχοντας στον δρόμο καλώντας σε βοήθεια. Ο σπιτονοικοκύρης της, ένας 79χρονος βετεράνος του Βιετνάμ, άκουσε τις κραυγές της και έτρεξε να τη βοηθήσει.

«Του είπε να φύγει, του φώναξε “Έχω όπλο, θα σε πυροβολήσω“», δήλωσε ο διοικητής της αστυνομίας του Λος Άντζελες, Γουόρνερ Καστίγιο, στο Fox News. Ο μανιακός όμως αγνόησε την προειδοποίηση, όρμησε πάνω στον ηλικιωμένο και τον έριξε στο έδαφος, προκαλώντας του κατάγματα και στα δύο πόδια.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο βετεράνος τότε πυροβόλησε τον επιτιθέμενο. «Κοίταξα και είδα τον γυμνό άνδρα και τον ηλικιωμένο στο έδαφος και εκείνος τον πυροβόλησε άλλες δύο φορές», είπε μια γειτόνισσα στο ABC News. Ο βετεράνος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με το Fox News. «Ελπίζουμε να αναρρώσει πλήρως και να μη χρειαστεί να μείνει σε αναπηρικό καροτσάκι για το υπόλοιπο της ζωής του», πρόσθεσε ο Καστίγιο.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, αλλά πολλοί θεωρούν τον ηλικιωμένο ήρωα. «Πρόκειται για κλασική περίπτωση νόμιμης αυτοάμυνας και πραγματικά ελπίζω να μην του απαγγελθούν κατηγορίες», δήλωσε η γειτόνισσα Μπέτσι Γουάις στο CBS News.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια του εισαγγελέα της κομητείας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Τζ. Χόχμαν, ο οποίος θα αποφασίσει αν θα ασκηθεί δίωξη εις βάρος του βετεράνου.