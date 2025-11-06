Μια Αμερικανίδα νομική βοηθός συνελήφθη με τη βία και κρατήθηκε επί ώρες από ένοπλους πράκτορες της ICE, αφότου το αυτοκίνητό της, μια Mercedes Benz, συγκρούστηκε με ένα ομοσπονδιακό όχημα χωρίς διακριτικά.

Η 31χρονη Νταγιάνε Φιγκερόα ισχυρίζεται ότι οι πράκτορες τη συνέλαβαν βίαια στο Σικάγο, όταν ένα SUV χωρίς σήμανση χτύπησε το όχημά της ενώ πήγαινε να αγοράσει καφέ.

Σύμφωνα με την υφυπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Τρίσια ΜακΛάφλιν, η Φιγκερόα φέρεται να εμβόλισε σκόπιμα το όχημα της ICE.

Τη στιγμή του περιστατικού, οι πράκτορες πραγματοποιούσαν δύο στοχευμένες συλλήψεις μεταναστών στην περιοχή West Town του Σικάγο, όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με οργισμένο πλήθος διαδηλωτών.

Immigration agents crashed into a U.S. citizen on her way to work—then dragged her out and arrested her.



Her family couldn’t find her for hours.

She was later released without charges.



Read the story: https://t.co/akRpMJQU1Q pic.twitter.com/CwkOtLhowB — Laura N. Rodríguez Presa (@LAURA_N_ROD) November 3, 2025

Βίντεο δείχνει τη στιγμή που οι διαδηλωτές πλησιάζουν το SUV των πρακτόρων, ενώ εκείνοι επιχειρούν αναστροφή. Το όχημα των πρακτόρων συγκρούεται με τη Mercedes της Φιγκερόα, καθώς εισέρχεται στη λωρίδα της.

Οι πράκτορες κατεβαίνουν, της ζητούν να βγει από το αυτοκίνητο και, όταν εκείνη αρνείται, τη σέρνουν έξω με τη βία, ρίχνοντάς τη στο έδαφος και πετώντας κάτω το παπούτσι της. Στη συνέχεια της πέρασαν χειροπέδες και την οδήγησαν υπό κράτηση.

Η Φιγκερόα υποστηρίζει ότι οι πράκτορες προκάλεσαν το τροχαίο και πως «με τράβηξαν έξω από το αυτοκίνητό μου χωρίς καμία ερώτηση και χωρίς να με ενημερώσουν ότι συλλαμβάνομαι», όπως ανέφερε σε δήλωσή της στο GoFundMe.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, ωστόσο, ισχυρίζεται πως η γυναίκα χτύπησε σκόπιμα το όχημα των πρακτόρων και «αντιστάθηκε βίαια» στη σύλληψη, τραυματίζοντας δύο ομοσπονδιακούς υπαλλήλους.

Η Φιγκερόα συνελήφθη για επίθεση σε ομοσπονδιακό πράκτορα, αλλά αφέθηκε ελεύθερη λίγες ώρες αργότερα χωρίς να της απαγγελθούν κατηγορίες.

Η οικογένειά της ανέφερε ότι η 31χρονη ανάρρωνε από επέμβαση στα νεφρά τη στιγμή του περιστατικού και πως εξαιτίας της «υπερβολικής βίας» που ασκήθηκε εναντίον της, χρειάστηκε να επιστρέψει στο νοσοκομείο για περαιτέρω θεραπεία.

«Ήμουν σοκαρισμένη και τρομοκρατημένη», δήλωσε η Φιγκερόα. «Το βίντεο αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι εκείνοι έπεσαν πάνω μου. Δεν είχα καμία σχέση με τις διαμαρτυρίες και σκοπεύω να διεκδικήσω δικαιοσύνη».

Η ΜακΛάφλιν υποστήριξε πως οι ενέργειές της ήταν πράξη διαμαρτυρίας, αναφέροντας ότι η γυναίκα μπλόκαρε το όχημα των πρακτόρων και κόρναρε επανειλημμένα.

Η ίδια πρόσθεσε πως τέτοιου είδους περιστατικά «αντανακλούν μια αυξανόμενη και επικίνδυνη τάση οδηγών που εμβολίζουν αστυνομικά οχήματα» και πως οι πράκτορες «κινδύνευσαν εν ώρα καθήκοντος, χωρίς καν να πληρώνονται λόγω του κυβερνητικού λουκέτου».

Η αστυνομία του Σικάγο διερευνά την υπόθεση. Σύμφωνα με την αναφορά τροχαίου, η Φιγκερόα προσπάθησε να προσπεράσει ένα SUV τύπου Jeep όταν συγκρούστηκαν. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Η μητέρα της, Τερεσίτα, δήλωσε στην Chicago Tribune πως δεν μπορούσε να εντοπίσει την κόρη της για ώρες και ότι «ήταν εξαιρετικά ανήσυχη γιατί οι πράκτορες της ICE είναι απάνθρωποι και απρόβλεπτοι». Τελικά την εντόπισε σε ένα ασθενοφόρο, τραυματισμένη και αιμορραγώντας, περίπου 20 μίλια μακριά από το σημείο του συμβάντος.

Η Φιγκερόα είναι μητέρα ενός πεντάχρονου αγοριού και εργάζεται ως βοηθός δικηγόρου σε γραφείο κοντά στο σημείο της σύγκρουσης. Η εφημερίδα ανέφερε ότι δεν έχει ποινικό μητρώο πέρα από μερικές παραβάσεις του ΚΟΚ.