Οι μεταναστευτικές ροές προς τις ανεπτυγμένες χώρες μειώθηκαν ελαφρώς (-4%) το 2024, παραμένουν όμως σε υψηλό επίπεδο, σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, όπου επισημαίνονται οι αντιθέσεις μεταξύ των χωρών.

Το 2024, οι 38 χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) κατέγραψαν 6,2 εκατομμύρια νέους «μόνιμους» μετανάστες (περιλαμβάνουν πρόσωπα που έχουν άδεια διαμονής και Ευρωπαίους υπηκόους). Ήταν 6,5 εκατομμύρια το 2023, χρονιά όπου είχε καταγραφεί ρεκόρ.

Παρά την πρώτη αυτή πτώση έπειτα από τρία χρόνια συνεχούς αύξησης, οι μετακινήσεις πληθυσμών παραμένουν σε «ιστορικά υψηλό επίπεδο» (15% πάνω από τα επίπεδα του 2019 πριν από την κρίση της Covid-19), σημειώνει ο οργανισμός.

Η οικογενειακή μετανάστευση παρέμεινε ο κύριος λόγος της μόνιμης μετανάστευσης προς τις χώρες του ΟΟΣΑ, ενώ λόγοι που συνδέονται με την εργασία μειώθηκαν κατά πολύ (-21%), έπειτα από «σταθερή» αύξηση από το 2020.

Κατά μέσο όρο, σχεδόν το 77% των μεταναστών ήταν ενεργοί στην αγορά εργασίας και κάτω από το 10% ήταν άνεργοι το 2024.

Το 50% της μετανάστευσης προς τις χώρες του ΟΟΣΑ επικεντρώνεται σε πέντε χώρες, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Το 2024, οι Ηνωμένες Πολιτείες υποδέχθηκαν μόνες τους 1,42 εκατομμύριο νέους μόνιμους μετανάστες, ενώ η Γερμανία (586.000 νέοι μετανάστες), ο Καναδάς (484.000 νέοι μετανάστες), το Ηνωμένο Βασίλειο (436.000 νέοι μετανάστες) και η Ισπανία (368.000 νέοι μετανάστες) υποδέχθηκαν από 7% έως 11% του συνολικού αριθμού η κάθε μία.

Η ελαφρά μείωση των μεταναστευτικών ροών προς τις χώρες του ΟΟΣΑ αφορά ιδιαίτερα τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: -3% στη Γαλλία όπως και στην Αυστρία (298.000 και 103.000 νέοι μετανάστες αντίστοιχα), -12% στη Γερμανία, -13% στη Σουηδία (76.000 νέοι μετανάστες), -29% στη Σλοβενία (27.000 νέοι μετανάστες) και, με πιο σημαντικό τρόπο, στο Ηνωμένο Βασίλειο (-41%).

Στη Βρετανία, οι βίζες στις οικογένειες εργαζομένων σε επαγγέλματα υγείας –αντιπροσώπευαν το 2023 το 50% των οικογενειακών επανενώσεων– μειώθηκαν δραστικά (-31%) λόγω αλλαγής πολιτικής. Η νόμιμη μετανάστευση, ωστόσο, έφθασε το 2024 το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 ετών αν εξαιρεθούν οι κορυφώσεις που καταγράφηκαν τα έτη 2022-2023 που ακολούθησαν το Brexit.

Αντίθετα, η «μόνιμη» μετανάστευση στις ΗΠΑ συνέχισε να αυξάνεται το 2024 (+20%) υπό τον πρόεδρο των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν, κυρίως για «ανθρωπιστικούς» λόγους.

Τέλος, ο αριθμός των παράτυπων διελεύσεων των συνόρων της ΕΕ μειώθηκε κατά πολύ το 2024 (-37%, για να φτάσει τις 240.000), όπως και εκείνος των αναχαιτίσεων από τη Συνοριακή Περίπολο των Ηνωμένων Πολιτειών (-48%, για να φτάσει το 1,1 εκατομμύριο).