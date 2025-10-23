Ο παρουσιαστής της εκπομπής παραφυσικών φαινομένων «Ghost Adventures», Άαρον Γκούντγουιν, βρισκόταν στα γυρίσματα του ριάλιτι όταν δέχτηκε μια τηλεφωνική κλήση που άλλαξε τη ζωή του. Η αστυνομία τον ενημέρωσε ότι η σύζυγός του, Βικτόρια Γκούντγουιν, είχε συλληφθεί για συνωμοσία δολοφονίας εναντίον του.

Ο Άαρον Γκούντγουιν και ο συμπαρουσιαστής του, Τζέι Γουόσλεϊ, ετοίμαζαν UV φώτα και φωτογραφικές μηχανές Polaroid για να τραβήξουν φωτογραφίες σε εγκαταλελειμμένη ιατρική μονάδα στη Νότια Καλιφόρνια, όταν ο Γκούντγουιν ένιωσε κάτι περίεργο.

«Νιώθω ότι κάτι συμβαίνει», είπε ανήσυχα.

Ωστόσο, αντί για μια υπερφυσική εμπειρία όπως αυτές που καταγράφονται συνήθως στην εκπομπή του, έλαβε την είδηση ότι αστυνομικοί βρίσκονταν στο σπίτι του.

«Φίλε, η αστυνομία είναι στο σπίτι μου», είπε στον Γουόσλεϊ με πανικό.

Ο Γκούντγουιν βγήκε έξω για να απαντήσει την κλήση, αφήνοντας πίσω του τον Γουόσλεϊ.

«Εντάξει, αλλά δεν θα μείνω εδώ μόνος μου», απάντησε ο Γουόσλεϊ, ακολουθώντας τον.

Η εκπομπή «Ghost Adventures» διέκοψε τη μετάδοση εκεί, προστατεύοντας το κοινό από τη συνέχεια της έντονης συνομιλίας, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Γκούντγουιν πληροφορήθηκε ότι η σύζυγός του είχε συλληφθεί και κατηγορούνταν για συνωμοσία δολοφονίας, σύμφωνα με το TMZ.

Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι η Βικτόρια είχε στείλει μηνύματα σε έναν κρατούμενο στη Φλόριντα για να την απαλλάξει από τον γάμο της με τον Γκούντγουιν.

«Είμαι κακό άτομο; Γιατί αποφάσισα να τελειώσω την ύπαρξή του. Όχι το διαζύγιο», φέρεται να έγραψε στον Γκραντ Αμάτο.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η Βικτόρια και ο Αμάτο είχαν συγκεντρώσει πάνω από 11.000 δολάρια για να χρηματοδοτήσουν τη δολοφονία. Οι δυο τους φέρεται να είχαν παράνομη σχέση, σύμφωνα με το Las Vegas Review-Journal.

Το σχέδιο τους αποκαλύφθηκε όταν η αστυνομία βρήκε το παράνομο κινητό του Αμάτο, ο οποίος ήδη εκτίει ποινή για τη δολοφονία της μητέρας, του πατέρα και του αδελφού του.

Ο Γκραντ Αμάτο

Ο Άαρον Γκούντγουιν κατέθεσε αίτηση διαζυγίου σε λιγότερο από μία εβδομάδα μετά τη σύλληψη της συζύγου του. Σύμφωνα με το KSNV, δήλωσε στην αίτηση ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα συμφιλίωσης.

Η Βικτόρια δήλωσε ένοχη για συνωμοσία δολοφονίας τον Απρίλιο. Δύο μήνες αργότερα καταδικάστηκε σε ποινή από τρία έως επτά χρόνια φυλάκισης στο Νεβάδα, έπειτα από συμφωνία με τους εισαγγελείς.

Κατά την εμφάνισή της στο δικαστήριο τον Ιούνιο, η Βικτόρια ζήτησε συγγνώμη από τον πρώην σύζυγό της, όπως αναφέρει η Daily Mail.

«Λυπάμαι πάρα πολύ για τον πόνο και το άγχος που σου προκάλεσα και για την προδοσία που δικαίως νιώθεις λόγω των πράξεών μου», είπε.

«Θέλω να ξέρεις ότι θα σε αγαπώ πάντα. Προσεύχομαι ειλικρινά να βρεις ξανά τη χαρά και τη γαλήνη και θα αποσυρθώ από τη ζωή σου για πάντα, για να διευκολύνω αυτή τη διαδικασία. Λυπάμαι που μας διέλυσα και με πνίγει η λύπη κάθε μέρα. Η απόλυτη υπόσχεσή μου είναι ότι δεν θα με δεις ούτε θα με ακούσεις ποτέ ξανά», ανέφερε χαρακτηριστικά.