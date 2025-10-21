Το αλιευτικό σκάφος Scandies Rose απέπλευσε από το Κόντιακ της Αλάσκα στις 30 Δεκεμβρίου 2019 με πλήρωμα επτά ατόμων, αντιμετωπίζοντας καιρικές συνθήκες τόσο ακραίες όσο αυτές που θα μπορούσε να φέρει ο Δεκέμβριος. «Η πρόγνωση ήταν τόσο κακή», ανέφερε μέλος του πληρώματος, «που δεν πίστευα ότι θα φύγουμε εκείνη τη νύχτα». Στις 20:35, οι άνεμοι ήταν σφοδροί και παγωμένοι. Παρά το γεγονός ότι κάποια άλλα σκάφη παρέμειναν στο λιμάνι, το Scandies Rose απέπλευσε. «Γνωρίζαμε ότι ο καιρός θα ήταν δύσκολος», είπε ο ναύτης Ντιν Γκριμπλ, «αλλά το σκάφος είναι σαν θωρηκτό, θα τα καταφέρναμε».

Το σκάφος μετέφερε 7.000 κιλά δολώματος και κατευθυνόταν βόρεια προς τη Θάλασσα Μπέρινγκ. «Ήταν σε καλή κατάσταση», ανέφερε ο Γκριμπλ, «και καλό σκάφος. Ο Γκάρι Κόμπαν ήταν καλός καπετάνιος». Ένα από τα τελευταία καθήκοντα πριν από την αναχώρηση ήταν η σωστή στοιβασία των παγίδων για καβούρια, οι οποίες ήταν 198 στον αριθμό. Κάθε παγίδα είχε διαστάσεις πάνω από 2 Χ 2 μέτρα, αποτελώντας φορτίο βαρύ αλλά όχι ασυνήθιστο. «Μεγάλες και βαριές παγίδες», σχολίασε ο Γκριμπλ.

Η στοιβασία ήταν τεράστια, τέσσερις ή πέντε παγίδες σε ύψος, και ο Γκριμπλ ανέβαινε πάνω τους συνεχώς, ελέγχοντας και επανελέγχοντας. «Οι παγίδες ήταν στοιβαγμένες σωστά», τόνισε. Κάθε σειρά είχε αλυσίδα και ήταν δεμένη με πολλούς ιμάντες. Η σωστή στοιβασία των παγίδων ήταν κρίσιμη για τη σταθερότητα του σκάφους, καθώς η έλλειψή της θα μπορούσε να προκαλέσει βύθιση. Το πλήρωμα αποτελούσαν ο Γκάρι Κόμπαν, ο γιος του Ντέιβιντ, ο μηχανικός Άρθουρ Γκανάσια, ο Μπροκ Ρέινι, που αλιεύει με τον Γκάρι πάνω από 15 χρόνια, ο Σεθ Ρουσσό-Γκάνο, ο Τζον Λόλερ και ο φίλος του Ντιν Γκριμπλ, που ήταν νέος στο συγκεκριμένο σκάφος αλλά αλιεύει από τα 11 του χρόνια.

Ο καπετάνιος πραγματοποίησε άσκηση ασφαλείας, καλύπτοντας τη χρήση του ραδιοφάρου έκτακτης ανάγκης (EPIRB), την εκπομπή σήματος Mayday και την τοποθεσία των πυροσβεστήρων. Ένα μέλος του πληρώματος παρουσίασε πώς να φορεθεί η στολή επιβίωσης, μια αδιάβροχη στολή ολόσωμη με κουκούλα, γάντια τριών δακτύλων και μπότες, που, αν και ογκώδεις, σώζουν ζωές σε παγωμένα νερά περισσότερο από ό,τι το σωσίβιο.

Η αρχή του τέλους

Το Scandies Rose απέπλευσε αρχικά βορειοανατολικά και στη συνέχεια βορειοδυτικά προς τη Θάλασσα Μπέρινγκ, με πρόγνωση ανέμου 15 κόμβων, ενισχυόμενου σε 25 κόμβους, κυματισμό 3 ποδιών που ανέβαινε σε 6 πόδια. Ο πρώτος χρόνος στο πέλαγος ήταν δοκιμαστικός αλλά διαχειρίσιμος. Στις 31 Δεκεμβρίου, ο Γκριμπλ παρέδωσε τη βάρδιά του στον Κόμπαν στις 19:15, αναφέροντας ότι το σκάφος έγερνε ελαφρά προς τη μία πλευρά. Οι άνεμοι έφταναν τους 60 με 70 κόμβους, ισοδυναμώντας με πολύ σφοδρή θύελλα στην κλίμακα Beaufort, όπου μόνο ο τυφώνας είναι ισχυρότερος.

Η παγωμένη ψιχάλα άρχισε να καλύπτει το δεξιό μέρος του σκάφους, ενώ το πάχος του πάγου στις παγίδες μπορούσε να αυξήσει το βάρος τους πάνω από 1.000 κιλά. Ο Κόμπαν, ένας προσεκτικός καπετάνιος, αποφάσισε να μην επιχειρήσουν να απομακρύνουν τον πάγο μέχρι να βρουν καταφύγιο, γεγονός που ανακούφισε τον Γκριμπλ. Η δουλειά στη θάλασσα είναι από τις πιο επικίνδυνες στην Αμερική, με ποσοστό θνησιμότητας 40 φορές μεγαλύτερο από οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα. Παρ’ όλα αυτά, τα υποχρεωτικά μέτρα ασφαλείας στις ΗΠΑ είναι περιορισμένα, με τα αλιευτικά σκάφη να απαιτείται να διαθέτουν EPIRB και σωσίβια μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Στην Αλάσκα, οι ναυτικοί εκπαιδεύονται σε οκτάωρα μαθήματα χρήσης εξοπλισμού επιβίωσης και ασκήσεων έκτακτης ανάγκης, αλλά η εφαρμογή είναι περιορισμένη και η συμμόρφωση αμφίβολη. Τα προστατευτικά ενδύματα επιβίωσης φοριούνται μόνο σε περίπτωση βύθισης, ενώ τα σωσίβια δεν φοριούνται συνήθως, κυρίως λόγω ογκώδους σχεδιασμού και της κουλτούρας που επικρατεί στη θάλασσα, όπως αναφέρει ο Guardian.

Την τελευταία νύχτα του 2019, μόνο δύο παράθυρα στη γέφυρα του Scandies Rose ήταν θερμαινόμενα και λειτουργικά, ενώ τα υπόλοιπα καλύπτονταν από πάγο. Ο καπετάνιος μπορούσε να δει μόνο εν μέρει τις παγίδες και μόνο με έξοδο στο κατάστρωμα θα ήταν δυνατός ο πλήρης έλεγχος του πάγου, κάτι αδύνατο υπό τις ακραίες συνθήκες της θάλασσας.

Σε ένα σταθερό κατάστρωμα σε ήρεμη θάλασσα, μπορεί να χρειαστούν 60 δευτερόλεπτα για να φορεθεί μια στολή επιβίωσης, σύμφωνα με τα μαθήματα του Τζέρι Ντζούγκαν. Πρέπει πρώτα να βεβαιωθείς ότι η στολή είναι στο σωστό μέγεθος, να μπεις μέσα μαζί με τις μπότες και στο τέλος να κλείσεις το φερμουάρ, ενώ τα χέρια είναι ήδη μέσα στα ογκώδη γάντια. Στην πραγματικότητα, σε ένα πλοίο που βυθίζεται ή κλυδωνίζεται, η διαδικασία δεν διαρκεί ποτέ 60 δευτερόλεπτα.

Το θρίλερ αρχίζει

Στο κρεβάτι του στο Scandies Rose, ο Ντιν Γκριμπλ παρακολουθούσε ακόμα μια ταινία όταν το σκάφος έγειρε απότομα. «Κοίταξα πάνω. Ο Τζον Λόλερ, φίλος μου, σηκώθηκε, έτρεξε πάνω και φώναξε: “Ντιν, το σκάφος βυθίζεται“». Ο Γκριμπλ φόρεσε τα παντελόνια του και ανέβηκε στη γέφυρα. Μοίρασε τις στολές επιβίωσης από το ντουλάπι και θυμάται τον Γκάρι Κόμπαν «φοβισμένο». «Όλοι ήμασταν. Φύσαγε 30 με 40 μίλια την ώρα, τα παράθυρα ήταν καλυμμένα με πάγο και ήταν παγωμένα».

Η στολή ήταν δύσκολο να φορεθεί, καθώς το σκάφος είχε κλίση 20 μοιρών. Ο Γκριμπλ κατάφερε να βάλει τα πόδια του στη στολή στηριζόμενος σε μια καρέκλα της γέφυρας, γλίστρησε, ξανασηκώθηκε, ολοκλήρωσε τη στολή και το φερμουάρ. Βγήκε έξω και βοήθησε τον Λόλερ με το φερμουάρ. Φώναζαν για να ακουστούν πάνω από τον άνεμο: «Μένουμε μαζί. Ζούμε. Δεν πεθαίνουμε. Μένουμε μαζί». Αργότερα ο Γκριμπλ θα παραδεχτεί: «Στο μυαλό μου ήξερα ότι πεθαίναμε». Κοίταξε πίσω και είδε τον Ντέιβιντ Κόμπαν, γιο του Γκάρι, στην πόρτα. Είχε φορέσει τη στολή, αλλά δεν κινούνταν. Ο Γκριμπλ φώναξε: «Βγες! Πρέπει να βγούμε! Το σκάφος βυθίζεται!».

Όλοι φώναζαν. Ο Γκριμπλ τους φώναζε να βγουν και αυτοί ζητούσαν βοήθεια. Ο Γκάρι Κόμπαν είχε στείλει σήμα Mayday στις 21:55, δίνοντας το όνομα και τη θέση του σκάφους: 56° 29’ N, 157° 01’ W. Στην ηχογράφηση, ακούγεται ήρεμος όταν λέει: «Γυρίζουμε».

Η πτώση σε παγωμένο νερό προκαλεί σοκ, γνωστό ως cold shock response, όπου η αναπνοή γεμίζει νερό και το σώμα μεταφέρει αίμα από τα άκρα στον κορμό. Αυτό σημαίνει ότι τα πρώτα λεπτά είναι κρίσιμα για τη ζωή.

Στο χάος και τον πανικό, ο Γκριμπλ προσπαθούσε να ανάψει το φως της στολής, αλλά τα χέρια του ήταν μέσα στα «ηλίθια γάντια». Προσπαθούσε να βρει σωσίβια ή οτιδήποτε να πιαστούν μέσα στο νερό. Το σκάφος είχε κλίση περίπου 45 μοιρών και το ρεύμα διακόπηκε.

Ο Γκριμπλ φώναζε στον Ντέιβιντ Κόμπαν να βγει. «Ήταν καθισμένος σε κατάσταση σοκ. Προφανώς δεν ήθελε να αφήσει τον πατέρα του. Δεν ξέρω αν βγήκε. Ελπίζω να τον παρέσυρε το νερό». Το σκάφος είχε κλίση τόσο έντονη, που ο Γκριμπλ και ο Λόλερ μπορούσαν να περπατήσουν στην πλευρά της γέφυρας. Η καταστροφή εξελίχθηκε σε δέκα λεπτά.

Ένα κύμα παρέσυρε τον Γκριμπλ και τον Λόλερ στη θάλασσα. Χωρίστηκαν. Ο Γκριμπλ βρισκόταν σε συνεχή περιδίνηση, γεμάτος νερό, φοβούμενος ότι θα πεθάνει την Πρωτοχρονιά. Ακόμα και τότε, αναρωτιόταν: «Απλώς θα εισπνεύσω νερό; Θα παγώσω μέχρι θανάτου;».

Παρά τον πανικό, ο Γκριμπλ κατάφερε να πλησιάσει μια σωστική λέμβο που ήταν 15 μέτρα μακριά. Ανέβηκε μέσα και άκουσε τον Λόλερ να φωνάζει. Στη λέμβο υπήρχε τροφή, νερό και εξοπλισμός ασφαλείας, όπως φωτοβολίδες και φακός. Εκτόξευσαν δύο φωτοβολίδες, πριν συνειδητοποιήσουν ότι ήταν νωρίς. Η λέμβος είχε τέσσερα πόδια νερού μέσα και ο εξοπλισμός είχε μετακινηθεί, ενώ τα φώτα έσβησαν μέσα σε δέκα λεπτά. Ο Γκριμπλ ήταν εξοργισμένος με την ανεπάρκεια των μέσων ασφαλείας και την έλλειψη φωτισμού στη λέμβο.

Τα μέτρα ασφαλείας και η διάσωση

Οι καταστροφές σκαφών προκαλούν ακριβά πολυήμερα συνέδρια, ωστόσο περισσότεροι Αμερικανοί ψαράδες πεθαίνουν από πτώσεις στη θάλασσα παρά από βύθιση σκαφών, γεγονός που συχνά αγνοείται. Παρά τις επικίνδυνες συνθήκες, στις ΗΠΑ η εμπορική αλιεία απαιτεί ελάχιστη εκπαίδευση και αδειοδότηση. Ο Σίνκλερ Ουμπρ, πρώην εμπορικός ναυτικός, τονίζει τη διαφορά με τα εμπορικά πλοία, όπου οι ασκήσεις ασφαλείας είναι πιο αυστηρές και τα σκάφη υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο, ενώ η αλιεία λειτουργεί σχεδόν ανεξέλεγκτα.

Η τυπική διαδικασία διάσωσης ζητά από άλλα σκάφη στην περιοχή να βοηθήσουν, αλλά το βράδυ της 31ης Δεκεμβρίου ο καιρός ήταν τόσο ακραίος, που το αλιευτικό Ruff & Reddy αρνήθηκε να σπεύσει στο σημείο, επιλέγοντας να καταφύγει κοντά στο νησί Νακτσάμικ μέχρι το πρωί. Το Scandies Rose είχε πλέον επικίνδυνη παγοκάλυψη και ήταν αδύνατο να αφήσει τη θέση ασφαλείας του.

Στις 11:26, η Ακτοφυλακή στο Τζούνο, στην απέναντι πλευρά του Κόλπου της Αλάσκας, ανέλαβε τον έλεγχο της έρευνας και διάσωσης, καθώς η κατάσταση κρίθηκε πολύπλοκη για την ομάδα στο Κόντιακ. Τέσσερα λεπτά αργότερα, το ελικόπτερο CG 6038 με πλήρωμα τεσσάρων ατόμων ήταν ήδη στον αέρα, ακολουθούμενο από ένα αεροσκάφος. Ο πιλότος του ελικοπτέρου κατέθεσε ότι, λόγω του καιρού, «αυτή ήταν η πιο δύσκολη πτήση της καριέρας μου απλώς για να φτάσω εκεί». Η ορατότητα ήταν μηδενική για περίπου μισό μίλι και η αναταραχή ακραία. Καθώς όμως πλησίαζαν την τελευταία θέση του Scandies Rose, ο καιρός άνοιξε και η ορατότητα εκτεινόταν σε δύο ναυτικά μίλια. Φορούσαν γυαλιά νυχτερινής όρασης, τα οποία ήταν πιθανώς ο μοναδικός τρόπος να εντοπίσουν ένα φως που φαινόταν να αναβοσβήνει. Είχαν ήδη βρει μια σωστική λέμβο και κατέβασαν τον διασώστη στη παγωμένη θάλασσα, αλλά η λέμβος ήταν άδεια και την άφησαν φουσκωμένη για περίπτωση επιζώντων.

Μετά από τέσσερις ώρες στη λέμβο, οι στολές των Γκριμπλ και Λόλερ είχαν παγώσει και ήταν υγρές. Όταν είδαν ένα φως, θεώρησαν ότι πρόκειται για σκάφος. Δεν είχαν πια φωτοβολίδες, αλλά κάποιος σκέφτηκε να κουνήσει ένα φακό δεξιά αριστερά.

Ο πιλότος κατέθεσε αργότερα: «Ο πιλότος στη δεξιά θέση είδε με τα γυαλιά νυχτερινής όρασης το φως να κουνιέται, σαφώς διαφορετικά από ένα συνηθισμένο φως που αναβοσβήνει. Ήταν κάποιος που προσπαθούσε να μας στείλει μήνυμα». Ο διασώστης ήταν ο τρίτος υπαξιωματικός της Ακτοφυλακής Έβαν Γκριλς, 24 ετών, από τη Φλόριντα, και αυτή ήταν η πρώτη του διάσωση.

Ο πιλότος έπρεπε να κατεβάσει τον διασώστη με ασφάλεια, αλλά η λέμβος μετακινούνταν συνεχώς λόγω των κυμάτων. Ο Γκριλς ήταν έτοιμος να κατέβει. «Τα νεύρα μου ήταν εντάξει», είπε αργότερα στην τοπική τηλεόραση, «μέχρι να ανοίξει η πόρτα». Όταν ο Γκριλς έφτασε στο νερό, ένας από τους άντρες είχε ήδη πηδήξει από τη λέμβο και πιάστηκε από τον διασώστη. Στη συνέχεια κατέβηκε ξανά για τον άλλο. Ένα αεροσκάφος της Ακτοφυλακής είχε φτάσει και ο πιλότος αποφάσισε να μεταφέρει τους επιζώντες πίσω αντί να συνεχίσει την έρευνα.

Συνολικά, η Ακτοφυλακή πραγματοποίησε έξι αναζητήσεις για τα αγνοούμενα μέλη του πληρώματος. Αναζήτησαν επί 10,5 ώρες σε 781 τετραγωνικά ναυτικά μίλια χωρίς αποτέλεσμα. Αργότερα, το Scandies Rose εντοπίστηκε και φωτογραφήθηκε στον βυθό από τηλεχειριζόμενο όχημα, όπου οι εικόνες έδειξαν δύο στολές επιβίωσης στη γέφυρα «με ανθρώπινα λείψανα μέσα».

Οι ευθύνες για την τραγωδία

Στις ακροάσεις και την έκθεση που ακολούθησε, το National Transportation Safety Board (Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών) δεν απέδωσε ευθύνες για την απώλεια του Scandies Rose. Οι παγίδες δεν έπρεπε να στοιβαχτούν τόσο ψηλά και η επίδραση του πάγου δεν είχε ληφθεί υπόψη. Η πρόγνωση του καιρού ήταν ανεπαρκής και οι οδηγίες σταθερότητας στο σκάφος λάθος, καθιστώντας το πιο ευάλωτο σε μια ανατροπή. Η αιτία προσδιορίστηκε ως «ανακριβείς οδηγίες σταθερότητας για το σκάφος».

Ένα εγχειρίδιο ασφάλειας της Ακτοφυλακής βασισμένο στο ναυάγιο ήταν πιο αυστηρό. Παρόλο που ο Γκάρι Κόμπαν είδε την ταχέως αυξανόμενη κλίση του σκάφους, «δεν κήρυξε ποτέ κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το πλήρωμα, δεν χτύπησε τον γενικό συναγερμό, δεν έστειλε το πλήρωμα να ελέγξει την αιτία της κλίσης, ούτε προετοιμάστηκε για πιθανή εγκατάλειψη σκάφους». Στο Scandies Rose, τα VHF ραδιόφωνα είχαν κόκκινο κουμπί «distress» για άμεση χρήση, αλλά έπρεπε πρώτα να ρυθμιστούν, κάτι που δεν είχε γίνει.

Το 2020, οι επιζώντες και οι οικογένειες των θυμάτων έλαβαν αποζημίωση 9 εκατομμυρίων δολαρίων από τους ιδιοκτήτες του σκάφους. Το 2021, ο επίσης επιζών Τζον Λόλερ, σκοτώθηκε σε τροχαίο κοντά στο Άνκορατζ. Η οικογένειά του ανέφερε ότι ποτέ δεν ήταν ο ίδιος μετά την καταστροφή, ζώντας σε «έναν συνεχή εφιάλτη». Τα μέλη του Scandies Rose τα οποία αγνοούνταν δεν έχουν ακόμη βρεθεί.