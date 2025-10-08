Σοκαριστικό είναι το βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Αρχές στις ΗΠΑ για ένα τρομακτικό δυστύχημα με ταχύπλοο που σημειώθηκε φέτος.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο ψαράς Φλιντ Ντέιβις χειριζόταν το σκάφος που συγκρούστηκε με άλλο πλεούμενο στη λίμνη Σμιθ στις 16 Απριλίου, κατά τη διάρκεια τουρνουά της Major League Fishing στην κομητεία Κάλμαν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι.

Τα θύματα ταυτοποιήθηκαν ως Τζον Κλαρκ (44 ετών), Τζέφρι Λιτλ (62 ετών) και Τζόι Μπρουμ (48 ετών). Δύο ακόμη άτομα που επέβαιναν στο σκάφος το οποίο φέρεται να χτύπησε ο Ντέιβις τραυματίστηκαν.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο από το δυστήχημα με ταχύπλοο σε λίμνη των ΗΠΑ

Τη στιγμή της σύγκρουσης, σύμφωνα με τα στοιχεία, το σκάφος του Ντέιβις έτρεχε με ταχύτητα 67 μιλίων την ώρα (περίπου 108 χλμ/ώρα).

Εκτός από τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, ο Ντέιβις αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για απερίσκεπτη λειτουργία πλεούμενου, παράβαση κανόνων ναυσιπλοΐας και χειρισμό σκάφους χωρίς πιστοποιητικό ασφάλειας ναυτιλίας.

Οι οικογένειες των Μπρουμ και Λιτλ έχουν καταθέσει αγωγές μετά το δυστύχημα.