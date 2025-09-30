Ένας παθιασμένος αναρριχητής στη Μοντάνα, που έσπασε πολλά κόκαλα όταν χτυπήθηκε από έναν τεράστιο βράχο και έπεσε από έναν γκρεμό, απέδωσε τη θαυματουργή του διάσωση σε ένα απλό κομμάτι εξοπλισμού ασφαλείας, που συχνά παραμελούν οι έμπειροι λάτρεις της αδρεναλίνης: το κράνος.

Ο Κόντι Μπεμ σκαρφάλωνε σε έναν βράχο στο Confluence Crag, κοντά στο Εθνικό Δάσος Custer Gallatin στη Μοντάνα, την περασμένη Κυριακή, όταν ένας φίλος του κατά λάθος ξεκόλλησε έναν βράχο μεγέθους… φούρνου μικροκυμάτων, ο οποίος κύλησε και έπεσε πάνω του.

Ο Μπεμ βρέθηκε να κατρακυλά περίπου 15 μέτρα (50 πόδια) στο έδαφος, σπάζοντας την κλείδα του και επτά από τα 24 πλευρά του, ενώ υπέστη και πνευμονική κάκωση. Επίσης τραυματίστηκε σοβαρά στην πλάτη με μεγάλη τομή που προκάλεσε ο βράχος, αφού πρώτα τον είχε χτυπήσει στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τον ίδιο και τους γιατρούς του, αν δεν φορούσε κράνος, ο βράχος θα του είχε συνθλίψει το κρανίο.

«Το κράνος σου θα σώσει τη ζωή σου ό,τι κι αν γίνει. Αυτό έσωσε τη δική μου ζωή. Με χτύπησε στο κεφάλι. Αν δεν το φορούσα, δε θα ήμουν εδώ σήμερα», δήλωσε στο KTVQ.

Οι γιατροί στην Κλινική Billings συμφώνησαν πως θα μπορούσε να είχε πάθει «σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση» που «θα ήταν απειλητική για τη ζωή του», αν δεν υπήρχε το κράνος, όσο φθαρμένο κι αν ήταν.

Ο Μπεμ ήταν ακόμα συνειδητός όταν έφτασαν κοντά του οι διασώστες και περιέγραψε όλη την επιχείρηση διάσωσης ως «εντυπωσιακή», αν και παραδέχτηκε ότι ένιωσε τεράστια ανακούφιση όταν τον μετέφεραν σε κοντινή κλινική.

Η διάσωση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη εξαιτίας της δύσβατης περιοχής. «Το μονοπάτι είχε παντού πεσμένα δέντρα. Έφεραν συνεργείο για να τα κόψει μπροστά μου. Ήταν εκεί η πυροσβεστική διάσωσης του Red Lodge, ομάδες έρευνας και διάσωσης. Δηλαδή, έκαναν απίστευτη δουλειά», είπε ο Μπεμ.

Ο λάτρης της φύσης δηλώνει ότι δεν θεωρεί τίποτα δεδομένο καθώς αναρρώνει. Σχεδιάζει να συνεχίσει την αναρρίχηση και στο μέλλον — αλλά αυτή τη φορά, πάντα με κράνος.