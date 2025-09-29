Μια νέα συζήτηση έχει ξεκινήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γύρω από τη δημοφιλή παιδική σειρά Bluey, με αρκετούς γονείς να την κατηγορούν ότι επηρεάζει αρνητικά τη συμπεριφορά των παιδιών τους, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Η Μισέλ Μπάροου, γνωστή μαμά στο Instagram με το όνομα του συγκροτήματός της Mama Nous, μοιράστηκε ότι μαζί με τον σύζυγό της εδώ και τρεις εβδομάδες έχουν απαγορεύσει στα παιδιά να βλέπουν τη σειρά «Bluey» στο σπίτι τους. Όπως είπε, παρατήρησε σημαντικές αλλαγές στη συμπεριφορά των δίδυμων γιων της, καθώς πριν τα παιδιά έκαναν συχνά ξεσπάσματα και τραβούσαν τα πράγματα στα όρια μετά την παρακολούθηση επεισοδίων.

«Συνήθως ξεκινούσε με το να προσπαθούν να τεντώσουν τα όρια ή με άμεσα ξεσπάσματα όταν τελείωνε το επεισόδιο», εξήγησε ο σύζυγός της. Η Μισέλ απέδωσε το πρόβλημα στη μικρή διάρκεια των επεισοδίων. «Δεν το βλέπουμε αυτό με πιο αργούς ρυθμούς ή μεγαλύτερης διάρκειας προγράμματα. Κάτι στο οκτάλεπτο φορμάτ των επεισοδίων τους κάνει να ζητάνε συνέχεια “κι άλλο, κι άλλο”».

Παρόλο που κάθε επεισόδιο περιλαμβάνει θετικά μηνύματα, η Μισέλ θεωρεί πως τα παιδιά της δεν τα απορροφούσαν. «Αυτό που παρατήρησα είναι ότι τους έκανε να πιστεύουν ότι η αταξία είναι αστεία και το να τεντώνεις τα όρια είναι ένα αστείο. Δεν υπάρχει αρκετή επίλυση συγκρούσεων μέσα σε οκτώ λεπτά».

Γονείς με παρόμοιες εμπειρίες

Δεν είναι όμως οι μόνοι γονείς με αυτή την άποψη. Ένας άλλος σχολίασε: «Στο δεύτερο κιόλας επεισόδιο, ο μπαμπάς λέει ‘όχι’ και τα παιδιά συνεχίζουν να τον χτυπούν στο παιχνίδι ‘νοσοκομείο’. Στο σπίτι μας το ‘όχι’ πρέπει να σημαίνει στοπ. Δεν το ξαναβάλαμε ποτέ».

Άλλος πρόσθεσε: «Έπρεπε να βάλουμε το Bluey σε ‘διάλειμμα’ πολλές φορές. Τα επεισόδια είναι πολύ μικρά και μοιάζουν σαν ‘κοκαΐνη’ για τα παιδιά. Θέλουν συνέχεια κι άλλο».

«Μερικά επεισόδια είναι όμορφα και χαλαρά, όπως το Rain ή το Sleepy Time, αλλά γενικά, για τα δικά μας παιδιά ήταν απλά υπερβολικά έντονα», είπε ένας τρίτος.

Αντιδράσεις από άλλους γονείς

Ωστόσο, οι γονείς που λατρεύουν το Bluey ήταν σαφώς περισσότεροι, κατακλύζοντας τα σχόλια με θετικά μηνύματα. «Νόμιζα ότι ήταν αστείο όταν το διάβασα! Για εμάς, το Bluey είναι χαλαρό, αστείο και με καλά μηνύματα», είπε μια μητέρα.

Ένας πατέρας πρόσθεσε: «Είναι το μόνο παιδικό που μπορώ να δω κι εγώ μαζί τους χωρίς να βαριέμαι. Με κάνει να γελάω πραγματικά».

Άλλοι τόνισαν ότι η σειρά αντικατοπτρίζει τον αυστραλιανό τρόπο ζωής. «Στην Αυστραλία η ‘σκανταλιά’ είναι μέρος της κουλτούρας. Τα παιδιά πρέπει να νιώθουν άνετα να… σπρώχνουν τα όρια. Το Bluey δείχνει μια φυσιολογική οικογένεια με αξίες», σχολίασε κάποιος.

«Για εμάς, οι αμερικανικές σειρές φαίνονται πολύ ‘γλυκανάλατες’. Το Bluey δείχνει οικογένειες πιο αυθεντικές, με αταξίες αλλά και πολλή αγάπη», τόνισε ένας άλλος.