Μια εντυπωσιακή εικόνα κατέγραψαν αλεξιπτωτιστές στη Βρετανία κατά τη διάρκεια μιας ελεύθερης πτώσης, καθώς κατέγραψαν με την κάμερά τους ένα ουράνιο τόξο σε πλήρη κύκλο.

Το μοναδικό αυτό φαινόμενο απαθανατίστηκε από τον Πολ Ντιούερι και την ομάδα Sky Langer στις 13 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας ερωτήματα για το σχήμα του ουράνιου τόξου.

Η εξήγηση του Θοδωρή Κολυδά

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς εξηγώντας πώς γίνεται το ουράνιο τόξο να είναι σε κυκλικό σχήμα, είπε ότι «ένα ουράνιο τόξο στην πραγματικότητα είναι ένας πλήρης κύκλος από χρωματιστό φως που σχηματίζεται όταν οι ακτίνες του ήλιου διαθλώνται, ανακλώνται και διασπώνται μέσα σε σταγονίδια νερού. Βλέπουμε μόνο το μισό τόξο από το έδαφος, καθώς ο ορίζοντας “κόβει” τον κύκλο και έτσι εμείς βλέπουμε μόνο το επάνω μέρος του».

Στη συνέχεια, αναφορικά με το πώς μπορούμε να αντικρίσουμε αυτό το εντυπωσιακό φαινόμενο σημείωσε ότι «ο πλήρης κύκλος μπορεί να φανεί αν βρισκόμαστε σε αεροπλάνο και το φως πέφτει πάνω σε σταγονίδια κάτω από εμάς, ή από ψηλές κορυφές/βουνά με σύννεφα και ομίχλη, ή ακόμα σε καταρράκτες και σιντριβάνια, όπου το φως περνά από λεπτές σταγόνες. Σε αυτές τις περιπτώσεις σχηματίζεται ένας πλήρης φωτεινός δακτύλιος γύρω από το “αντιηλιακό σημείο” (το ακριβώς αντίθετο σημείο από τον ήλιο), όπως στο βίντεο».