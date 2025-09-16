Αγοραστή ψάχνει ένα από τα μεγαλύτερα σπίτια στον κόσμο, το οποίο πωλείται για 195 εκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα, είναι τόσο μεγάλο που ορισμένοι εικάζουν ότι είναι απίθανο να χτιστεί ξανά κάτι παρόμοιο.

Η έπαυλη Pritzker βρίσκεται στη διεύθυνση 1261 Angelo Drive στο Beverly Crest, μιας γειτονιάς στο Westside του Λος Άντζελες των ΗΠΑ.

Το σπίτι ανήκε στους δισεκατομμυριούχους Tony και Jeanne Pritzker, που μετά από 33 χρόνια γάμου, κατά τη διάρκεια του οποίου απέκτησαν έξι παιδιά, αποφάσισαν να τραβήξουν ξεχωριστούς δρόμους. Το 2022 κατέθεσαν τα χαρτιά του διαζυγίου και επιδικάστηκε το 2024, όμως λόγω οικονομικής διαμάχης φέτος δόθηκε η άδεια για την πώληση του σπιτιού, αίτημα που είχε υποβάλει ο Tony.

Σύμφωνα με το Business Insider, πρόκειται για μια μεγαλοπρεπή έπαυλη 50.000 τετραγωνικών μέτρων που χρειάστηκε έξι χρόνια για να χτιστεί και περιλαμβάνει 16 υπνοδωμάτια, 27 μπάνια, γήπεδο τένις, γήπεδο μπάσκετ, πισίνα στην άκρη του βράχου, ανεξάρτητο ξενώνα, αίθουσα μπόουλινγκ και ιδιωτικό κινηματογράφο.

Σχεδιασμένο από τον αρχιτέκτονα Ed Tuttle η έπαυλη είναι επιβλητική, ενώ έχει δοθεί έμφαση στη θέα. Π.χ. αρκετοί διάδρομοι είναι φτιαγμένοι από γυάλινα πάνελ, ώστε όποιος περπατάει μέσα στο σπίτι να βλέπει τη θέα.

Επίσης, από την πισίνα μπορεί κάποιος να δει τον ορίζοντα του κέντρου του Λος Άντζελες, ενώ στον κήπο υπάρχει εξωτερική κουζίνα, για άμεση πρόσβαση στο φαγητό.

Αν το σπίτι πωληθεί, αναμένεται να είναι η ακριβότερη πώληση ακινήτου στο Λος Άντζελες.

Δείτε φωτογραφίες από την επιβλητική έπαυλη: