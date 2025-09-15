Σάλος έχει ξεσπάσει με μια γελοιογραφία που δημοσίευσε αμερικανική εφημερίδα για να σχολιάσει τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Η Newsday, εφημερίδα στο Λονγκ Άιλαντ, κυκλοφόρησε με πρωτοσέλιδο μια γελοιογραφία που δείχνει μια άδεια καρέκλα με κηλίδες αίματος, κάτω από μια σκηνή με την επιγραφή «Τσάρλι Κερκ» και «Απέδειξε μου, ότι έχω λάθος».

Υποστηρικτές του βρήκαν προσβλητικό το σκίτσο, υποστηρίζοντας ότι δικαιολογεί το δολοφόνο και επικρίνει το θύμα, έγραψε η New York Post.

«Είναι μια απερίσκεπτη, κομματική επίθεση που κατηγορεί το θύμα, φιμώνει την ελευθερία του λόγου και ντροπιάζει όλα όσα πρέπει να αντιπροσωπεύει αυτή η χώρα», δήλωσε ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος της κομητείας Σάφολκ, Τζέσι Γκαρσία.

Αντιθέτως, όσοι διαφωνούσαν με τον Κερκ, αντιλήφθηκαν το εντελώς ανάποδο μήνυμα. Ότι η γελοιογραφία επέκρινε τη δολοφονία, με το σκεπτικό «πώς μπορείς να πιστεύεις στην ελευθερία του λόγου, όταν δολοφονείς κάποιον με διαφορετική άποψη».

Μετά τις αντιδράσεις, αλλά και πιέσεις του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, η Newsday ζήτησε συγγνώμη για το σκίτσο, υποστηρίζοντας ότι δεν έγινε από γραφίστα της, αλλά από τον εξωτερικό συνεργάτη Chip Bok, με τον οποίο διέκοψε τη συνεργασία της.