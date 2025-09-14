Η Ρωσία προχώρησε στην εκτόξευση υπερηχητικού πυραύλου Zircon, τύπου κρουζ κατά ενός στόχου στη Θάλασσα του Μπάρεντς στη διάρκεια των στρατιωτικών ασκήσεων Zapad, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

«Σύμφωνα με τα δεδομένα παρατήρησης και στοχοποίησης που λαμβάνονταν σε πραγματικό χρόνο, ο στόχος καταστράφηκε, αφού δέχτηκε άμεσο πλήγμα».

Η Ρωσία και η Λευκορωσία συνεχίζουν τη μεγάλη κοινή στρατιωτική άσκηση σε περίοδο έντονης έντασης.

Η άσκηση «Zapad-2025» –μια επίδειξη ισχύος από τη Ρωσία και τον στενό της σύμμαχο– διεξάγεται σε μια εξαιρετικά τεταμένη στιγμή για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, δύο ημέρες μετά την κατάρριψη ύποπτων ρωσικών drones πάνω από τον εναέριο χώρο της Πολωνίας.

Η άσκηση είχε προγραμματιστεί αρκετό καιρό πριν συμβεί το περιστατικό με τα drones.