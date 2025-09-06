Το Μεξικό δέχτηκε την επιστροφή υπηκόου του ο οποίος είχε απελαθεί πρόσφατα από τις ΗΠΑ στο Νότιο Σουδάν στο πλαίσιο της πολιτικής του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της παράτυπης μετανάστευσης, ανακοίνωσε χθες Σάββατο η κυβέρνηση στην Τζούμπα.

Ο Χεσούς Μουνιός-Γκουτιέρες ήταν ανάμεσα στους οκτώ άνδρες οι οποίοι απελάθηκαν από τις αμερικανικές αρχές στο Νότιο Σουδάν την 5η Ιουλίου, έπειτα από μακρά δικαστική μάχη.

Jesús Muñoz Gutiérrez, un #mexicano con una sentencia de por vida por una agresión en segundo grado, se convierte en protagonista de una inusual deportación desde #EstadosUnidos hacia #Sudán del Sur. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas efectúa su detención antes de un… pic.twitter.com/GBtn1zTg9d — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 10, 2025

Οι αμερικανικές αρχές ανέφεραν ότι οι οκτώ άνδρες είχαν καταδικαστεί για βίαια εγκλήματα και ότι δεν εξασφάλισαν συναίνεση των χωρών καταγωγής τους για τον επαναπατρισμό τους.

Μόλις ένας από τους οκτώ μετανάστες ήταν υπήκοος του Νότιου Σουδάν. Οι υπόλοιποι ήταν δυο υπήκοοι Μιανμάρ, δυο υπήκοοι Κούβας, υπήκοος Βιετνάμ, υπήκοος Λάος και υπήκοος Μεξικού.

Η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Τραμπ έχει μετατρέψει τις απελάσεις μεταναστών σε προτεραιότητά της, κλείνοντας συμφωνίες για να τους μεταγάγει σε τρίτες χώρες, κάποιες από τις οποίες συγκαταλέγονται στις πιο ασταθείς και πιο φτωχές στον πλανήτη, όπως το Νότιο Σουδάν.

Το νοτιοσουδανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε τον «επιτυχή επαναπατρισμό» στο Μεξικό του κ. Μουνιός-Γκουτιέρες, που μεταφέρθηκε με εποπτεία του μεξικανού πρεσβευτή Αλεχάντρο Εστιβίλ Κάστρο.

Jesus Muñoz Gutiérrez, a citizen of the United Mexican States, returned to his home country. He said, “They kidnapped me. I never thought I was going to come to South Sudan. I finished my time over there in the United States”. I finished my time. They were supposed to report me… pic.twitter.com/Gz5FJKvdNb — Peter Louis (@peterlouis6) September 6, 2025

Το Νότιο Σουδάν πρόσθεσε πως έλαβε διαβεβαιώσεις πως ο κ. Μουνιός-Γκουτιέρες δεν θα αντιμετωπίσει «βασανιστήρια, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση, ή άδικες διώξεις» μετά την επιστροφή του.

South Sudan Sends U.S.-Deported Mexican National Back to Mexico



Authorities said Mexico gave assurances that the individual, Jesus Muñoz Gutierrez, would not face torture, inhumane treatment, or unfair prosecution upon return. pic.twitter.com/gs24c6b5il — Africalix (@Africa_lix) September 6, 2025

Διαβεβαίωσε ακόμη πως είχε μεταχείριση «με πλήρη σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων» του κατά την «προσωρινή» διαμονή του στην Τζούμπα.

πηγή: ΑΠΕ