Ο κόσμος της επαγγελματικής πάλης αποχαιρετά ένα από τα μεγαλύτερα και πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα που γνώρισε ποτέ το WWE, τον Χαλκ Χόγκαν.

Ο Terry Bollea, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, δεν υπήρξε απλώς ένας πρωταθλητής του ρινγκ, ήταν μια παγκόσμια φιγούρα, ο άνθρωπος που μετέτρεψε το wrestling από περιφερειακό θέαμα σε παγκόσμιο φαινόμενο.

Με τη χαρακτηριστική μπαντάνα, τις κίτρινες μπότες και το σύνθημα «Whatcha gonna do when Hulkamania runs wild on you?», ο Hogan άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του σε γενιές οπαδών. Πάμε να θυμηθούμε πέντε από τις πιο εμβληματικές στιγμές του μέσα στο ρινγκ. Στιγμές που διαμόρφωσαν την ιστορία της πάλης και σφράγισαν το όνομά του στην αιωνιότητα.

Ο Χαλκ Χόγκαν (κατά κόσμος Τέρι Μπολέα) έφυγε από τη ζωή στις 24 Ιουλίου 2025, σε ηλικία 71 ετών, στο σπίτι του στη Φλόριντα. Η αιτία θανάτου, σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις και ρεπορτάζ, ήταν ανακοπή καρδιάς. Ο βετεράνος παλαιστής είχε αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια, με αλλεπάλληλες επεμβάσεις σε πλάτη, γόνατα, ισχία και ώμους.

Ο Χόγκαν βρέθηκε αντιμέτωπος με μια τεράστια υπόθεση παραβίασης ιδιωτικότητας, όταν το 2012 δημοσιεύθηκε στο Gawker ένα απόσπασμα sex tape χωρίς τη συγκατάθεσή του, που τον απεικόνιζε με τη σύζυγο του τότε φίλου του, Bubba the Love Sponge. Ο Χόγκαν υποστήριξε ότι δεν γνώριζε ότι βιντεοσκοπήθηκε. Έπειτα από δικαστική διένεξη, το 2016 του επιδικάστηκε αποζημίωση 115 εκατ. δολαρίων για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και συναισθηματική βλάβη, ενώ ακολούθησε και εξωδικαστικός συμβιβασμός με άλλα εμπλεκόμενα μέρη.

Κορυφαίες στιγμές και παρακαταθήκη

Το slam στον André the Giant (Wrestlemania III, 1987) : Ο Χόγκαν πέρασε στην ιστορία όταν σήκωσε τον «γίγαντα» André και τον έριξε στο καναβάτσο, σε ένα από τα πιο εμβληματικά στιγμιότυπα στην ιστορία του WWE, μπροστά σε πάνω από 93.000 θεατές, στο λεγόμενο «slam heard ’round the world».

Άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες