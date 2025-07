Ένα πρωτοφανές ατύχημα συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας στο Μάντσεστερ, όταν ένα διώροφο λεωφορείο προσέκρουσε σε γέφυρα, με αποτέλεσμα να αποκολληθεί ολόκληρη η οροφή του. Το συμβάν, που χαρακτηρίστηκε μείζον περιστατικό από τις αρχές, σημειώθηκε γύρω στις 3 μ.μ. στη διασταύρωση των οδών Barton Road και Trafford Road, στην περιοχή Έκλες του Σάλφορντ.

Η Αστυνομία του ευρύτερου Μάντσεστερ έσπευσε άμεσα στο σημείο. Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν χαρακτηριστικά το κίτρινο διώροφο λεωφορείο της γραμμής 100 να χτυπά τη γέφυρα, η οποία έφερε ευκρινή σήμανση για όριο ύψους 3,5 μέτρων.

Horror in Manchester as a double decker bus hits a bridge, ripping its roof clean off. 15 people hospitalised, 3 seriously injured after the 100 service crashed near Trafford Road, Eccles. Screams heard as emergency services rushed to the scene. #Manchester pic.twitter.com/Lor210y84s

Δεκαπέντε άτομα τραυματίστηκαν από τη σφοδρή σύγκρουση. Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν 10 ασθενοφόρα και κλιμάκια από την Υπηρεσία Αεροδιακομιδών Βορειοδυτικής Αγγλίας.

Barton Lane, Eccles is currently closed both ways due to a bridge strike by a bus. The road will remain closed until the Ports Authority can attend and assess / repair any damage. Please avoid and plan an alternative route as there may be subsequent local delays. (Post: 2145hrs) pic.twitter.com/UHP3dgmnuJ