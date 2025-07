Τουλάχιστον 34 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι οκτώ αγνοούνται μετά τη βύθιση τουριστικού σκάφους στο οποίο επέβαιναν περισσότερα από 50 άτομα, μεταξύ των οποίων και παιδιά, στον Κόλπο του Αλόνγκ, στο Βιετνάμ, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

«Το απόγευμα της 19ης Ιουλίου το τουριστικό σκάφος Wonder Sea με 53 επιβαίνοντες ανατράπηκε. Η ακτοφυλακή διέσωσε 11 άτομα και ανέσυρε 34 σορούς» ανέφερε ο ενημερωτικός ιστότοπος VNExpress.

Στο πλοίο επέβαιναν 48 επιβάτες και πέντε μέλη πληρώματος. Τουλάχιστον 20 από τους τουρίστες ήταν μικρά παιδιά. Η ανατροπή του σκάφους οφείλεται στην αιφνίδια και σφοδρή νεροποντή που ξεκίνησε την ώρα που πραγματοποιούσε ξενάγηση σε μια τοποθεσία που έχει χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την Unesco.

«Πήρα μια βαθιά ανάσα, κολύμπησα μέσα από έναν διάδρομο, βούτηξα και μετά ξαναβγήκα στην επιφάνεια. Φώναζα βοήθεια και με τράβηξαν σε ένα σκάφος οι στρατιώτες που επέβαιναν εκεί», αφηγήθηκε ένα 10χρονο παιδί στο κρατικό μέσο ενημέρωσης VietnamNet.

By 8:45pm July 19, authorities had recovered 27 bodies, including 8 children, and rescued 11 people, as a large-scale search and rescue operation is underway in Hạ Long Bay after a tourist boat capsized due to a sudden storm (not related to the incoming Typhoon Wipha). pic.twitter.com/HVADKNGUbz