Εννέα άνθρωποι συνελήφθησαν από την Παρασκευή στο Τόρε Πατσέκο, πόλη της νοτιονατολικής Ισπανίας, όπου σημειώθηκαν αντιμεταναστευτικές ταραχές, δύο από τους οποίους σε σχέση με την επίθεση σε συνταξιούχο που πυροδότησε αυτήν την έξαρση της βίας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι Αρχές.

«Ως τώρα, εννέα άνθρωποι έχουν συλληφθεί», ανέφερε η αντιπρόσωπος της κεντρικής κυβέρνησης στην επαρχία Μούρθια, η Μαριόλα Γκεβάρα, όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για τον απολογισμό της βίας που συντάραξε τις τελευταίες ημέρες αυτήν την πόλη των 40.000 κατοίκων.

Από τους συλληφθέντες, δύο συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας που ξεκίνησε μετά την επίθεση σε συνταξιούχο της πόλης την περασμένη Τετάρτη, πρόσθεσε η Μ. Γκεβάρα, διευκρινίζοντας πως αυτοί οι δύο συλληφθέντες είναι «μετανάστες» που δεν κατοικούν στο Τόρε Πατσέκο.

Οι υπόλοιποι επτά, ένας Μαροκινός και έξι Ισπανοί, συνελήφθησαν λόγω της συμμετοχής τους στις συγκρούσεις που ακολούθησαν. Διώκονται για τα αδικήματα της «διατάραξης της δημόσιας τάξης», «του μίσους» και «των σωματικών βλαβών», είπε.

🔴 Anti-migrant violence erupts in Spanish town after pensioner attacked Five people are hurt and police make one arrest after far-Right groups fight locals and North Africans in Torre-Pacheco, Murcia pic.twitter.com/ZXCtZg2B2A

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της κυβέρνησης, σχεδόν 80 άνθρωποι που έλαβαν μέρος στα επεισόδια έχουν εξάλλου αναγνωριστεί. «Πολλοί από αυτούς έχουν ιστορικό πράξεων βίας» και «η πλειονότητα δεν είναι από το Τόρε Πατσέκο», επέμεινε.

Η βία ξέσπασε μετά την επίθεση καταμεσής του δρόμου σε έναν 68χρονο κάτοικο ονόματι Ντομίνγκο. Ο τελευταίος είπε στα ισπανικά ΜΜΕ, με πρησμένο πρόσωπο, πως δέχθηκε επίθεση χωρίς προφανές κίνητρο από τρεις Βορειοαφρικανούς νεαρούς.

Η επίθεση αυτή, που βιντεοσκοπήθηκε και αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώθησε ακροδεξιές ομάδες να συγκεντρωθούν στους δρόμους της πόλης για να επιτεθούν σε Βορειοαφρικανούς, παρά την σημαντική ανάπτυξη των δυνάμεων ασφαλείας.

Mass riots erupt in Spain after migrant attack on old man



Mass protests broke out in the town of Torre-Pacheco (Murcia) following a brutal assault on a 67-year-old Spaniard. According to media reports, the old man was savagely beaten by individuals from Morocco.



Worse still,… pic.twitter.com/nYEEJerw6p