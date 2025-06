Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο που προβλήθηκε από Ισραηλινό τηλεοπτικό κανάλι, το οποίο σατιρίζει τον Χριστιανισμό με τρόπο που πολλοί χαρακτήρισαν ως προσβλητικό και χυδαίο.

Στο επίμαχο βίντεο, που πρωτο-εμφανίστηκε στους Ισραηλινούς δέκτες το 2007 και έχει διαρρεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζεται ο Ιησούς ως πίθηκος, ο οποίος απευθύνεται στους τηλεθεατές καλώντας τους να γίνουν Χριστιανοί, ενώ ταυτόχρονα τους προτρέπει να καταναλώνουν σοκολάτα και χοιρινό κρέας – κάτι που θεωρείται ξεκάθαρη ειρωνεία απέναντι σε θρησκευτικές παραδόσεις.

Η κορύφωση του βίντεο έρχεται όταν ο πίθηκος-Ιησούς εμφανίζεται να σταυρώνεται, ενώ μια γυναίκα με μαγιό του καρφώνει τα χέρια, αποκαλώντας τον «Ναζί».

ISRAELI TV MOCKS JESUS BY HAVING A MONKEY PLAY JESUS AND BE CRUCIFIED pic.twitter.com/cLTwW5n80B