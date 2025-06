Η Αίγυπτος παρουσίασε την Κυριακή σχέδιο για την κατασκευή μιας νέας πόλης στην έρημο, η οποία θα ανακατευθύνει περίπου το 7% της ετήσιας ποσόστωσης του Νείλου από τη γόνιμη περιοχή του Δέλτα, προκειμένου να διέλθει από πολυτελείς γυάλινες κατοικίες και τελικά να καταλήξει σε ένα μεγάλο γεωργικό έργο.

Αντιμέτωπη με αυξανόμενες ελλείψεις νερού, ενεργειακούς περιορισμούς και βαθιά οικονομική κρίση, η Αίγυπτος φιλοδοξεί με αυτή την ανάπτυξη να αυξήσει την αξία των κρατικών περιουσιακών στοιχείων και τις τιμές γης μέσω «μη παραδοσιακών, καινοτόμων ιδεών», σύμφωνα με δήλωση του πρωθυπουργού Μοσταφά Μαντμπούλι κατά την ανακοίνωση του έργου.

Περίπου δέκα εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού του Νείλου θα ρέουν καθημερινά προς την πόλη Jirian, έκτασης 6,8 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων, 42 χιλιόμετρα δυτικά του κέντρου του Καΐρου, συμβάλλοντας στην άρδευση ενός γεωργικού έργου 2,28 εκατομμυρίων στρεμμάτων, γνωστού ως New Delta, σύμφωνα με τους αναδόχους.

Τρεις ιδιωτικοί φορείς ανέλαβαν το έργο, εκπροσωπούμενοι από την κρατική εταιρεία Mostakbal Misr for Sustainable Development, που συνδέεται με τον στρατό. Το σχέδιο περιλαμβάνει οικιστικές μονάδες, εμπορικές ζώνες, μαρίνα για γιοτ και ελεύθερη οικονομική ζώνη.

Η νέα πόλη, με την ονομασία Jirian, που στα αραβικά σημαίνει «Ροή», εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα του Νείλου Δέλτα, μια μεγάλη αγροτική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην ανακατάκτηση περίπου 2,5 εκατομμυρίων στρεμμάτων δυτικά του αρχικού Δέλτα του Νείλου.

Το φιλόδοξο γεωργικό έργο, το οποίο ξεκίνησε το 2021, στοχεύει στην αύξηση της παραγωγής στρατηγικών καλλιεργειών όπως το σιτάρι και το καλαμπόκι, καθώς και στη μείωση του κόστους εισαγωγών τροφίμων για τη βορειοαφρικανική χώρα.

