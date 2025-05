Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα σοκαριστικό βίντεο που καταγράφει τη στιγμή που ένας οδηγός ηλεκτρικού ποδηλάτου παρασέρνει ένα 3χρονο κοριτσάκι, την ώρα που εκείνο διασχίζει τρέχοντας μια ποδηλατική λωρίδα στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα X από το Williamsburg 365 News, δείχνει το ανυποψίαστο παιδί -που φαίνεται να είχε μόλις βγει από ένα διπλοπαρκαρισμένο αυτοκίνητο με έναν άνδρα- να τρέχει προς την ποδηλατική λωρίδα που σύμφωνα με τη New York Post βρίσκεται στη συμβολή των οδών Bedford και Park, γύρω στις 7:40 μ.μ. την Κυριακή, όταν ο ποδηλάτης την παρασέρνει άθελά του.

Insane! Another child was knocked off this afternoon on the dangerous Bedford Ave bike lane, which continues putting bike riders and pedestrian lives at risk. pic.twitter.com/wACdioLBT9