«Σαφείς ενδείξεις ψυχικής νόσου» παρουσιάζει η δράστις της επίθεσης με μαχαίρι στον σταθμό του Αμβούργου, όπως ανακοίνωσε η γερμανική αστυνομία, αποκλείοντας την πιθανότητα ύπαρξης πολιτικού κινήτρου στην επίθεση.

Η 39χρονη Γερμανία θα παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον δικαστή ο οποίος θα αποφασίσει για την εγκλεισμό της ψυχιατρικό ίδρυμα, διευκρινίζει στην ανακοίνωσή της η αστυνομία.

«Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η ύποπτη τελούσε υπό την επήρεια ψυχοτρόπων ουσιών (αλκοόλ ή ναρκωτικών) κατά την τέλεση της πράξης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι τραυματίστηκαν τουλάχιστον 17 άτομα, τέσσερα εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, στην επίθεση που εξαπέλυσε 39χρονη γυναίκα στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Αμβούργου.

Η επίθεση έγινε λίγο μετά τις 19:00 (ώρα Ελλάδος), στην πλατφόρμα 14 της υπερταχείας αμαξοστοιχίας ICE 855, η οποία θα εκτελούσε το δρομολόγιο Αμβούργο – Μόναχο. Η 39χρονη γυναίκα άρχισε ξαφνικά να επιτίθεται με μαχαίρι αδιακρίτως στους επιβάτες που περίμεναν να επιβιβαστούν στο τρένο.

A woman was arrested at Hamburg Central Station, Germany, in connection with a stabbing incident that injured 12 people, six of whom sustained serious injuries.