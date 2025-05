Πόσους ερωτικούς συντρόφους θεωρεί αποδεκτούς η κοινωνία; Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, μια νέα μελέτη έρχεται να δώσει απάντηση που μάλλον θα σας εκπλήξει και δείχνει ότι τα στερεότυπα για τα δύο φύλα καλά κρατούν.

Σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Social Psychological and Personality Science», ο «μαγικός αριθμός» για τους άνδρες είναι οι 4-5 συνολικοί σύντροφοι στη ζωή τους — από τους οποίους οι 2-3 αφορούν περιστασιακές σχέσεις. Το πρώτο σεξουαλικό τους βίωμα εντοπίζεται συχνότερα στην ηλικία των 18 έως 20 ετών.

