Ως έργο σημαντικού αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου ταυτοποιήθηκε ένας απανθρακωμένος πάπυρος που βρέθηκε σε μια ρωμαϊκή βίλα που είχε θαφτεί κάτω από τη στάχτη όταν εξερράγη ο Βεζούβιος πριν από σχεδόν 2.000 χρόνια.

Οι ερευνητές εφαρμόζοντας τη μέθοδο της ακτινογραφίας, κατάφεραν να εντοπίσουν ίχνη γραμμάτων που αποκαλύπτουν ότι το κείμενο αποτελεί μέρος ενός πολύτομου έργου με τίτλο Περί Κακιών, γραμμένο από τον επικούρειο φιλόσοφο Φιλόδημο τον 1ο αιώνα π.Χ. Ο πάπυρος είναι ένας από τους τρεις από το αρχαίο Ερκολάνο που φυλάσσονται στις Βιβλιοθήκες Bodleian της Οξφόρδης.

«Είναι ο πρώτος πάπυρος στον οποίο το μελάνι μπορούσε να διακριθεί καθαρά στη σάρωση», δήλωσε ο δρ Μάικλ ΜακΌσκερ, παπυρολόγος στο University College του Λονδίνου, που συνεργάζεται με ερευνητές στην Οξφόρδη για την ανάγνωση του κειμένου. «Κανείς δεν ήξερε τι περιείχε. Δεν ξέραμε καν αν είχε γραφή».

Ο πάπυρος είναι ένας από τους εκατοντάδες που βρέθηκαν στη βιβλιοθήκη μιας πολυτελούς ρωμαϊκής βίλας, η οποία πιστεύεται ότι ανήκε στον πεθερό του Ιούλιου Καίσαρα. Η βίλα θάφτηκε κάτω από στάχτη και ελαφρόπετρα όταν το Ερκολάνο, κοντά στη Νάπολη, καταστράφηκε ολοσχερώς μαζί με την Πομπηία από την έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ.

X-ray reveals ancient Greek author of charred first century BC Vesuvius scroll | Archaeology | The Guardian https://t.co/OtQrRDHv5i