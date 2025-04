Ένας 32χρονος άνδρας δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, αφού σύρθηκε βίαια στον δρόμο από το ίδιο του το αυτοκίνητο, προσπαθώντας να αποτρέψει κλοπή σε κεντρικό δρόμο του Μπρονξ μέρα μεσημέρι – ένα σοκαριστικό περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, το θύμα, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει γίνει γνωστή, είχε αφήσει τη μαύρη Infiniti Q50 με αναμμένη τη μηχανή και διπλοπαρκαρισμένη στη λεωφόρο Westchester στην περιοχή Pelham Bay, γύρω στο μεσημέρι της Πέμπτης, για να παραλάβει κινέζικο φαγητό.

32-year-old fighting for his life after being dragged along Bronx street trying to stop brazen car thief, disturbing video shows https://t.co/nErtpL8CRZ pic.twitter.com/Aef7GhlUgg