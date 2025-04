Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει μείωση κατά 40 δισεκατομμύρια δολάρια του προϋπολογισμού του υπουργείου Υγείας, στο οποίο έχει προχωρήσει σε βαθιές περικοπές, όπως αποκάλυψε χθες Τετάρτη η εφημερίδα Washington Post, επικαλούμενη εσωτερικό έγγραφο για τον προϋπολογισμό.

Η πρόταση αυτή για περικοπές του προϋπολογισμού, η οποία δεν βρίσκεται ακόμη παρά σε προκαταρκτικό στάδιο και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εγκριθεί από το Κογκρέσο, εγγράφεται στο πλαίσιο πελώριων μειώσεων κρατικών δαπανών της ομοσπονδιακής δημόσιας διοίκησης με απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, που ανέθεσε στον Έλον Μασκ, τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, να τη χειριστεί.

Οι περικοπές 40 δισ. δολαρίων αφορούν τον προϋπολογισμό του υπουργείου Υγείας για το οικονομικό έτος 2026, που είναι αρμόδιο για να εγκρίνει το Κογκρέσο. Το οικονομικό έτος 2024, ο προϋπολογισμός του ανήλθε σε 121 δισ. δολάρια. Κατά συνέπεια, σχεδιάζεται να μειωθεί κατά το ένα τρίτο.

Ο ευρύτερος προϋπολογισμός του υπουργείου υπολογίζεται πως φθάνει γύρω στο 1,8 τρισ. δολάρια, με το μεγαλύτερο ποσό να προορίζεται για υποχρεωτικές δαπάνες, συνδεόμενες κυρίως με τα δημόσια προγράμματα ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης και φαρμακευτικής κάλυψης Medicare και Medicaid.

