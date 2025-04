Εν μέσω εμπορικού πολέμου με την Κίνα που έχει προκαλέσει πανικό στις χρηματαγορές, οι ΗΠΑ αναθεώρησαν τη θέση τους εξαιρώντας τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και κάποια άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα που εισάγονται κυρίως από την Κίνα, από τους πρόσφατους ‘αμοιβαίους’ δασμούς που επέβαλε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δίνοντας μια μεγάλη ανάσα σε τεχνολογικές εταιρίες, όπως η Apple, που βασίζονται σε εισαγόμενα προϊόντα.

Σε υπηρεσιακή ενημέρωσή της, η αμερικανική υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων δημοσιοποίησε κατάλογο με συγκεκριμένους κωδικούς που εξαιρούνται από τους δασμούς εισαγωγών, με αναδρομική ισχύ από τις 5 Απριλίου. Σε αυτόν περιλαμβάνονται 20 κατηγορίες προϊόντων, όπως ο κωδικός 8471 που αφορά όλους τους υπολογιστές, laptops, σκληρούς δίσκους και την αυτόματη επεξεργασία δεδομένων. Περιλαμβάνονται επίσης συσκευές ημιαγωγών, εξοπλισμός, τσιπ μνήμης και επίπεδες οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Smartphones, computers as well as other electronic devices and components, mostly come from China, are now EXEMPT from the 145% US tariffs



