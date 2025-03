Περισσότεροι από 300.000 Καναδοί έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σε περιοχές του Οντάριο, καθώς μια παγοθύελλα σαρώνει αυτήν την επαρχία του Καναδά, σύμφωνα με την εταιρεία Hydro One.

Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Καναδά εξέδωσε προειδοποιήσεις για χιονόνερο στην Οτάβα και σε τμήματα του Κεμπέκ και του Οντάριο μέχρι το πρωί της Δευτέρας. Υπάρχει επίσης κίνδυνος οι παγωμένες χιονονιφάδες να μετατραπούν σε χαλάζι.

Radio silence from the Town of Oro-Medonte and Hydro One. Roads blocked in their entirety, with zero comms acknowledging the devastation, lack of emergency services access or power.



Some basic information about how the emergency – and that’s what this – is being addressed like… pic.twitter.com/6KprOY3Mhp