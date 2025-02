Η Χαμάς παρέδωσε σήμερα στο Ισραήλ τις σορούς των τεσσάρων ομήρων της τρομοκρατικής οργάνωσης. Η διαδικασία ξεκίνησε όμως με ένα σοκαριστικό και μακάβριο θέαμα.

Τα μέλη της οργάνωσης τοποθέτησαν σε μια μεγάλη σκηνή που στήθηκε στη Χαν Γιουνίς τις σορούς του Κφιρ, του Αριέλ και της μητέρας τους Σίρι Μπίμπας καθώς και του Οντέντ Λίφσιτζ μέσα σε τέσσερα φέρετρα.

Πίσω από τα φέρετρα έβαλαν μια μεγάλη αφίσα στην οποία απεικονίζεται ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου ως βαμπίρ με αίμα στο στόμα. Κάτω από την εικόνα υπάρχουν φωτογραφίες των τεσσάρων νεκρών ομήρων.

«Ο εγκληματίας πολέμου Νετανιάχου και ο ναζιστικός στρατός του τους σκότωσε με πυραύλους», γράφει η αφίσα.

🇮🇱🇵🇸🚨#BREAKING: Preparation for the handover of four coffins containing the bodies of Israeli prisoners. pic.twitter.com/OxqLUAWiUi