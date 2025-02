Ο Μουχσίν Χέντρικς, που πιστεύεται ότι είναι ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος ιμάμης στον κόσμο, έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς κοντά στην πόλη Gqeberha της Νότιας Αφρικής, επιβεβαίωσε η αστυνομία το Σάββατο.

Οι Αρχές δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει το κίνητρο της δολοφονίας, αλλά οι ομάδες για τα δικαιώματα των LGBTQ+ έχουν ζητήσει να διεξαχθεί έρευνα για πιθανό έγκλημα μίσους.

Όπως θα δείτε και στο παρακάτω βίντεο ο ιμάμης ταξίδευε σε αυτοκίνητο με ένα άλλο άτομο όταν ένα όχημα τους έκλεισε το δρόμο σε προάστιο της Gqeberha: «Ένας άγνωστος με καλυμμένο πρόσωπο βγήκε από το όχημα και άρχισε να πυροβολεί εναντίον του οχήματος. Στη συνέχεια, διέφυγε και ο οδηγός επιβεβαίωσε ότι ο Χέντρικς, ο οποίος καθόταν στο πίσω κάθισμα, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε».

A man has been shot dead in Gqeberha in what appears to be a hit.#CrimeWatch pic.twitter.com/lkZuoZpANi