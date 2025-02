Ένας άνδρας έχασε την ζωή του και άλλοι 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρεις σοβαρά, κατά τη σύγκρουση της υπερταχείας αμαξοστοιχίας ICE – η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Αμβούργο–Μόναχο μέσω Βρέμης – με φορτηγό. Το δυστύχημα συνέβη νοτίως της χανσεατικής πόλης.

Σύμφωνα με την Hamburger Abendblatt, η οποία επικαλείται αυτόπτες μάρτυρες, το φορτηγό επιχείρησε να διασχίσει τις ράγες, αλλά έκλεισαν οι μπάρες και το πίσω τμήμα του βρισκόταν ακόμη στις γραμμές όταν έφτασε η αμαξοστοιχία. Ο οδηγός του φορτηγού πήδηξε από την καμπίνα την τελευταία στιγμή και σώθηκε. Στο τρένο επέβαιναν 300 άνθρωποι και το θύμα, ένας 55χρονος άνδρας, βρισκόταν στο βαγόνι 4 την ώρα της σύγκρουσης.

Στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας και σωστικών συνεργείων, με τους τραυματίες να μεταφέρονται με ελικόπτερα. Οι υπόλοιποι επιβάτες θα απομακρυνθούν με λεωφορεία των Γερμανικών Σιδηροδρόμων.

🇩🇪🚆 ICE-Unfall in #Hamburg: Ein Toter, mehrere Verletzte



Ein schwerer Unfall mit einem ICE hat sich am Dienstagnachmittag in Hamburg-Rönneburg ereignet.



⚠️ Zusammenstoß mit Lkw am Bahnübergang



Der ICE erfasste an einem Bahnübergang einen Sattelzug, der offenbar Schienen… pic.twitter.com/VifjUT8Iw7