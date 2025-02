Ένα από τα χειρότερα και πιο φρικτά εγκλήματα πρόκειται να δικαστεί σε λίγες ημέρες στη Γαλλία, που αφορά παιδική κακοποίηση, με δράστη έναν χειρουργό γιατρό.

Ο 73χρονος Joël Le Scouarnec φέρεται να κακοποίησε εκατοντάδες νεαρούς ασθενείς του επί δεκαετίες, στοχεύοντας κάποιους και όταν βρίσκονταν υπό αναισθησία, στην αίθουσα ανάρρωσης, στα κρεβάτια του νοσοκομείου.

Με σοβαρά ερωτήματα έρχεται αντιμέτωπη η Γαλλία, σύμφωνα με το Guardian, σχετικά με την προστασία των παιδιών εν μέσω συγκλονιστικών καταθέσεων από έναν τρομακτικά μεγάλο αριθμό φερόμενων θυμάτων. Ο 73χρονος εργαζόταν σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία σε όλη τη Βρετάνη και τη δυτική Γαλλία, χειρουργώντας συχνά παιδιά με σκωληκοειδίτιδα.

Το γεγονός όμως που έχει συνταράξει την παγκόσμια κοινότητα είναι ότι είχε επιβληθεί στον 73χρονο τετραετής ποινή φυλάκισης με αναστολή το 2005 από το FBI, καθώς είχε επισημανθεί στις γαλλικές Αρχές το 2004 η προβολή εικόνων παιδικής κακοποίησης στο σκοτεινό διαδίκτυο από τον ίδιο.

Το γεγονός αυτό δεν τον εμπόδισε ποτέ από το να εργάζεται με παιδιά και συνέχισε να κερδίζει θέσεις υψηλού κύρους σε νοσοκομεία σε όλη τη χώρα.

