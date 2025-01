Καραβάνι χιλίων και πλέον επίδοξων μεταναστών από τη Λατινική Αμερική αναχώρησε από το νότιο Μεξικό με προορισμό τα σύνορα με τις ΗΠΑ, παρά τον «ολοκληρωτικό πόλεμο» στην παράτυπη μετανάστευση που κήρυξε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ορισμένοι είπαν ότι διατηρούν την ελπίδα να περάσουν στις ΗΠΑ, ακόμη και αφού ανεστάλη από τον Τραμπ η διαδικασία με την οποία θα μπορούσαν να αιτηθούν και να λάβουν άσυλο.

«Αποφασίσαμε να πάμε προς τα σύνορα και εκεί να μας δώσουν μια απάντηση. Ελπίζουμε να μπούμε στις ΗΠΑ», είπε ο Ανίμπαλ Χοσέ Αρβέλο, 37 ετών, από τη Βενεζουέλα.

Ο 25χρονος συμπατριώτης του Ομάρ Άβιλα ζούσε στην Ταπατσούλα, μια πόλη στα σύνορα με τη Γουατεμάλα, στην Πολιτεία Τσιάπας. Αλλά αποφάσισε να φύγει γιατί εκεί «δεν υπάρχουν δουλειές». Η σύζυγός του βρίσκεται ήδη στις ΗΠΑ, είχε φύγει πριν από εκείνον με τα δύο τους παιδιά. Έφτασε όμως στο Σικάγο μόνο με τον γιο τους, γιατί η κόρη τους παρασύρθηκε από το ρεύμα ενός ποταμού στη ζούγκλα, στα σύνορα μεταξύ της Κολομβίας και του Παναμά.

