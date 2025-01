Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να είναι ουδέτερες και να μην παρεμβαίνουν στις πολιτικές υποθέσεις άλλων χωρών, δήλωσε σήμερα η κυβερνητική εκπρόσωπος της Ισπανίας, αφού ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Χ, Έλον Μασκ, σχολίασε τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν αλλοδαπούς φυλακισμένους για βιασμό στη χώρα.

Η Πιλάρ Αλεγρία απαντούσε σε ερώτηση σχετική με την αντιπαράθεση του δισεκατομμυριούχου ιδιοκτήτη της πλατφόρμας Χ με ευρωπαίους ηγέτες, όπως τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

«Πιστεύουμε ότι οι πλατφόρμες αυτές θα πρέπει πάντα να λειτουργούν με απόλυτη ουδετερότητα και, πάνω απ’ όλα, χωρίς παρεμβάσεις» είπε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Την Κυριακή, ο Μασκ, που πρόκειται να συμμετάσχει στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ως εξωτερικός σύμβουλος, σχολίασε με ένα επιφώνημα έκπληξης («Wow»), αναδημοσιεύοντας στην πλατφόρμα του, από τον λογαριασμό Visegrad24, ένα στιγμιότυπο οθόνης με ένα ρεπορτάζ για τις καταδίκες για βιασμό στην Καταλονία.

Το άρθρο είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «La Razon», στις 27 Σεπτεμβρίου, υπό τον τίτλο «Το 91% όσων καταδικάζονται για βιασμό στην Καταλονία είναι αλλοδαποί» και με μεσότιτλο «Οι μετανάστες αποτελούν το 17% του συνολικού πληθυσμού της περιφέρειας».

Social media platforms should be neutral and not interfere in other nations' political affairs, Spain's government spokesperson said, answering a question about the high-profile spat between billionaire Elon Musk and European leaders https://t.co/b5WInK3z01