Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συμβάν με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σήμερα σε εστιατόριο κοντά στην ιστορική πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου, Τσέτινιε, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Vijesti TV μετέδωσε ότι ένας καυγάς ξέσπασε πριν από τους πυροβολισμούς και ανέφερε ότι σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι.

Ο ύποπτος δράστης παραμένει ασύλληπτος.

#BREAKING #Montenegro JUST IN: Mass Shooting in Cetinje, Montenegro: 7 Dead, Including Children



An armed attacker opened fire in Cetinje, Montenegro, leaving seven people dead, including children. Authorities report that the suspect is still at large.



The Police Directorate has… pic.twitter.com/FVIGQf9M8B