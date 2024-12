Ένα απίστευτο βίντεο από τη Ρωσία κάνει τον γύρο του διαδικτύου για τα Χριστούγεννα, καθώς καταρρίπτεται με πύραυλο ο Άγιος Βασίλης, επειδή αντιπροσωπεύει την ξένη παρουσία στη χώρα.

Το βίντεο κυκλοφόρησε στο ίντερνετ και δείχνει τον Άγιο Βασίλη να πίνει Coca Cola, ενώ κουβαλάει πυραύλους για δώρα, οι οποίοι έχουν το σήμα του ΝΑΤΟ. Στη συνέχεια, ένας πύραυλος καταστρέφει το έλκηθρο και η έκρηξη παραπέμπει στα εορταστικά βεγγαλικά.

«Ο στόχος καταστράφηκε. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα ξένο στον κόσμο μας. Καλή χρονιά!», είναι το μήνυμα που συνόδευε την ανάρτηση.

Δείτε το βίντεο:

Russia released a video showing "Western" Santa Claus shot down by air defense over the Kremlin.



Ded Moroz, alongside an air defense operator, says:



“Target destroyed. We don’t need anything foreign in our world. Happy New Year!” pic.twitter.com/seW16bHDwq