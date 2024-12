🔴 #عاجل #السقيلبيةإحراق شجرة الكريسماس في مدينة السقيلبية – ح_ماهBurning of the Christmas Tree in the City of Sqeilbiyeh – Hama23 ديسمبر /كانون الأول 2024 ⭕️ قامت مجموعة اليوم جنود شيشان تابعين لفصائل الجيش الذي يحكم البلاد السو_رية، بإحراق شجرة الميلاد في مدينة السقيلبية التابعة لأبرشية ح_ماه السو_رية . ⭕️ وعندما همَّ الأهل بإطفائها قاموا الجنود بتصويب الس_لاح نحو الاهالي، ليتبع ذلك انتفاضة كبيرة في المدينة ضد هذا الفعل الطائفي الذي يتحمل مسؤوليته الحكومة الجديدة بشكل فعلي.⭕️ حيث لم تسطيع الشرطة المتواجدة في المكان من التدخل لوقف هذا العمل المشين، حتي جاءت تعزيزات من الشرطة والإدارة الحاكمة وتم اعتقالهم⭕️ ومن الجدير بالذكر ان من قام بهذا العمل الاجر_امي فصائل مس_لحة من جنسيات مختلفة وهم ايغور وشيشانيينBurning of the Christmas Tree in the City of Sqeilbiyeh – HamaDecember 23, 2024⭕️ Today, a group of Chechen soldiers affiliated with factions of the ruling army in Syria set fire to the Christmas tree in the city of Sqeilbiyeh, which belongs to the Hama Archdiocese in Syria.⭕️ When residents attempted to extinguish the fire, the soldiers pointed their weapons at them, which led to a large uprising in the city against this sectarian act, for which the new government bears direct responsibility.⭕️ The police present at the scene were unable to intervene to stop this disgraceful act until reinforcements from the police and the ruling administration arrived, resulting in the arrest of those responsible.⭕️ It is noteworthy that the perpetrators of this criminal act were armed factions of various nationalities, including Uighurs and Chechens.#Ecumenical_newsOrthodoxy Cognate PAGE Syrian Orthodox Patriarchate Antioch Patriarchate بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس Tewahedo Media Center – English His Holiness Aram I MECC – The Middle East Council of Churches World Council of Churches His Holiness Patriarch Mor Ignatius Aphrem II His Holiness Catholicos-Patriarch Mar Awa III Syriac Catholic Patriarchate armeniancatholic.org Metropolitan Saba Esper بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك – Melkite Greek Catholic Patriarchate مطرانية حمص وحماه وطرطوس وتوابعها للسريان الأرثوذكس Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին/ Mother See of Holy Etchmiadzin