Ένα ζευγάρι ομοφυλόφιλων από την Τζόρτζια των ΗΠΑ, το οποίο καταδικάστηκε για την αρρωστημένη σεξουαλική κακοποίηση των δύο υιοθετημένων γιων του, θα περάσει το υπόλοιπο της ζωής του πίσω από τα κάγκελα.

Οι Γουίλιαμ και Ζάκαρι Ζούλοκ, 34 και 36 ετών, καταδικάστηκαν ο καθένας την περασμένη εβδομάδα σε 100 χρόνια φυλάκισης χωρίς τη δυνατότητα αναστολής, ανακοίνωσε το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας Γουόλτον.

«Αυτοί οι δύο κατηγορούμενοι δημιούργησαν πραγματικά ένα σπίτι του τρόμου και έβαλαν τις εξαιρετικά σκοτεινές επιθυμίες τους πάνω από όλα και όλους τους άλλους», δήλωσε ο εισαγγελέας Ράντι ΜακΓκίνλεϊ, σύμφωνα με το WSB-T

«Ωστόσο, το βάθος της διαφθοράς των κατηγορουμένων, το οποίο είναι όσο πιο βαθύ γίνεται, δεν είναι μεγαλύτερο από την αποφασιστικότητα εκείνων που αγωνίστηκαν για τη δικαιοσύνη και τη δύναμη των θυμάτων σε αυτή την υπόθεση. Η αποφασιστικότητα που έχω δει από αυτά τα δύο νεαρά θύματα τα τελευταία δύο χρόνια πραγματικά δίνει έμπνευση», πρόσθεσε, σύμφωνα με τη New York Post.

Τα αγόρια – δύο αδέλφια που είναι τώρα 12 και 10 ετών – υιοθετήθηκαν από έναν χριστιανικό οργανισμό. Το ζευγάρι τα μεγάλωσε σε ένα εύπορο προάστιο της Ατλάντα. Αλλά η υποτιθέμενα τέλεια ζωή τους -ο Ζάκαρι εργαζόταν σε τράπεζα και ο Γουίλιαμ ήταν κυβερνητικός υπάλληλος- έκρυβε ένα σκοτεινό μυστικό.

Το ζευγάρι ανάγκαζε τακτικά τα αγόρια να κάνουν σεξ μαζί του και βιντεοσκοπούσε την κακοποίηση για να φτιάξει πορνογραφία ανηλίκων.

Τα αποδεικτικά στοιχεία έδειξαν ότι καυχιόντουσαν ακόμη και για την κακοποίηση σε διεστραμμένους φίλους, με έναν από αυτούς να λέει στην αστυνομία ότι ο Ζάκαρι έστειλε κάποτε ένα μήνυμα στο Snapchat που έγραφε: «Θα γαμ… τον γιο μου απόψε. Αναμείνατε», μαζί με εικόνες του αγοριού που κακοποιούνταν.

Gay couple who showed off picture-perfect family get 100 years in prison for horrific rape of their adopted sons https://t.co/Z7eRSnuCLu pic.twitter.com/5hayiWMVFT