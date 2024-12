Η απόφαση του Κοινοβουλίου της Νότιας Κορέας να ψηφίσει υπέρ της καθαίρεσης του προέδρου Γιουν Σουκ Γέολ μετά την αποτυχημένη απόπειρα επιβολής στρατιωτικού νόμου στις 3 Δεκεμβρίου, αποτελεί ένα κομβικό σημείο στην πολιτική ιστορία της χώρας.

Η απόπειρα του προέδρου να κηρύξει στρατιωτικό νόμο προκάλεσε σοβαρές αντιδράσεις, και, παρότι ανακάλεσε την απόφαση μετά από έξι ώρες, το περιστατικό άνοιξε τον δρόμο για τη διαδικασία καθαίρεσης του.

Με την απόφαση αυτή, το Κοινοβούλιο διαπιστώνει σοβαρές παραβιάσεις και αστοχίες στην ηγεσία του Γιουν, κάτι που υπογραμμίζεται από την έντονη αντίδραση της κοινωνίας, καθώς δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από την Εθνοσυνέλευση για να υποστηρίξουν την αποπομπή του.

Αυτή η ψηφοφορία ανοίγει τον δρόμο για την αναστολή των καθηκόντων του προέδρου, μέχρι την τελική απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, το οποίο έχει περιθώριο 180 ημερών για να αποφασίσει εάν θα επικυρώσει την καθαίρεση. Εάν η απόφαση είναι θετική, ο Γιουν θα γίνει ο δεύτερος πρόεδρος στην ιστορία της Νότιας Κορέας που καθαιρείται, ακολουθώντας το παράδειγμα της Παρκ Γκιουν-Χιε το 2017.

Στο μεταξύ, ο πρωθυπουργός Χαν Ντουκ-Σου θα αναλάβει τα καθήκοντα του προέδρου προσωρινά.

