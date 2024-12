Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν στην κατάρρευση μιας εξαώροφης πολυκατοικίας σήμερα στο κέντρο του Καΐρου, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου.

Ο υπουργός Υγείας Χαλίντ Αμπντέλ Γκαφάρ δήλωσε ότι εννέα ασθενοφόρα έχουν αποσταλεί στο σημείο και ότι σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να “ψάχνουν μέσα στα ερείπια και να αναζητούν τραυματίες ή πτώματα”.

