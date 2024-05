Συναγερμός σήμανε στη Μέση Ανατολή, καθώς φέρεται να έπεσε το ελικόπτερο που μετέφερε τον πρόεδρο του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί.

Σύμφωνα με το Associated Press η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανακοίνωσε ότι το ελικόπτερο υπέστη «σκληρή προσγείωση» κοντά στην Τζόλφα, μια πόλη στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν, περίπου 600 χιλιόμετρα (375 μίλια) βορειοδυτικά της ιρανικής πρωτεύουσας Τεχεράνης.

Ωστόσο, δεν αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό, ενώ διασώστες επιχειρούν για τον εντοπισμό του προέδρου.

Helicopter carrying President Raisi in East Azerbaijan crashes.

Rescuers in Iran are trying to reach a helicopter involved in “an incident” while traveling with an entourage including President Ebrahim Raisi, state television reported.



