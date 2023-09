Powerful 6.8 magnitude earthquake strikes Morocco

At least 630 dead as powerful earthquake hits Morocco near Marrekesh#المغرب #مراكش #زلزال_المغرب

#earthquake #QueenElizabethII #USOpen #โป๊ปเบลล่า #RIPHlanga #V_Layover #TopBoyNetflix #QueenElizabethIIAnniversary pic.twitter.com/k82348ZfqU