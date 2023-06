Η δημοφιλής τουριστική πλατφόρμα TripAdvisor παρουσιάζει κάθε χρόνο τα «Travelers’ Choice Best of the Best». Πρόκειται για τα δέκα κορυφαία αξιοθέατα στον κόσμο βάσει των σχολίων και των αξιολογήσεων των χρηστών της σε διάστημα 12 μηνών. Το TripAdvisor υπογραμμίζει πως λιγότερο από 1% των 8 εκατομμυρίων καταχωρήσεων βραβεύονται με το Best of the Best, υποδηλώνοντας το υψηλότερο επίπεδο αριστείας στα ταξίδια. «Πρόκειται για πιο εμβληματικά αξιοθέατα που πρέπει να τα δείτε», υπογραμμίζει η πλατφόρμα.

Καθώς ο τουρισμός αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της Ελλάδας, οι εν λόγω λίστες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χώρα μας. Αίσθηση προκάλεσε η απουσία της Ακρόπολης από το «Top 10» του 2023. Βρέθηκε στη 14η θέση παγκοσμίως και στην 11η ευρωπαϊκά.

Πολλοί διερωτώνται γιατί το TripAdvisor άφησε εκτός το εμβληματικό μνημείο, που αποτελεί πόλο έλξης για εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο.

Ωστόσο, όπως διευκρινίστηκε, η λίστα διαμορφώνεται βάσει σχολίων και αξιολογήσεων των χρηστών και όχι από το ίδιο το TripAdvisor. Άρα η απουσία της Ακρόπολης από την κορυφαία δεκάδα οφείλεται απλώς στο ότι φέτος οι χρήστες της πλατφόρμας εστίασαν το σχολιασμό τους σε άλλα αξιοθέατα.

Αυτά είναι τα «Travelers’ Choice Best of the Best Attractions»

► Στον Κόσμο

Σαγράδα Φαμίλια – Βαρκελώνη

2. Κολοσσαίο – Ρώμη

3. Το σπίτι της Άννα Φρανκ – Άμστερνταμ

4. Το σιντριβάνι του Ντουμπάι – Ντουμπάι

5. Εμπάιρ Στέιτ Μπίλντινγκ – Νέα Υόρκη

6. Μουσείο Ορσέ – Παρίσι

7. Πύργος του Άιφελ – Παρίσι

8. Φοντάνα ντι Τρέβι – Ρώμη

9. Σέντραλ Παρκ – Νέα Υόρκη

10. Πλάζα ντε Εσπάνια – Σεβίλη

► Στην Ευρώπη

Σαγράδα Φαμίλια – Βαρκελώνη

2. Κολοσσαίο – Ρώμη

3. Το σπίτι της Άννα Φρανκ – Άμστερνταμ

4. Μουσείο Ορσέ – Παρίσι

5. Πύργος του Άιφελ – Παρίσι

6. Φοντάνα ντι Τρέβι – Ρώμη

7. Πλάζα ντε Εσπάνια – Σεβίλη

8. Ντουόμο ντι Μιλάνο – Μιλάνο

9. Πάρκο Μπουέν Ρετίρο – Μαδρίτη

10. Κιλμέιναμ Τζέιλ – Δουβλίνο