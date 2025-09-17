Ακούστε το άρθρο

Αυτά είναι τα 25 βασικά πιάτα που πρέπει να φάτε στο Λονδίνο. Εξι κορυφαίοι σεφ ενώθηκαν για τους New York Times και ξεχώρισαν τις πιο νόστιμες και μνημονικές μπουκιές της πόλης: από ιστορικά κλασικά μέχρι τολμηρά, διεθνή πιάτα που αντικατοπτρίζουν τις κοινότητες και τις γειτονιές του Λονδίνου. Κρατήστε αυτή τη λίστα ως «οδικό χάρτη» για μεσημέρι, δείπνο και γλυκό.

Τα 25 φαγητά που πρέπει να δοκιμάσετε

1. Roast Bone Marrow & Parsley Salad – St. John (Smithfield)

Ζεστό μεδούλι σε προζυμένιο ψωμί, με λεμονάτη μαϊντανοσαλάτα, κάππαρη και χοντρό αλάτι. Ωμή απλότητα που μένει στο μενού από το 1994.

2. Chocolate Nemesis – The River Cafe (Hammersmith)

Βελούδινη, χωρίς αλεύρι σοκολατόπιτα με έντονο κακάο και κρεμ φρες. Ενα από τα πιο αντιγραμμένα γλυκά του Λονδίνου.

3. Clams – Singburi (Shoreditch)

Κυδώνια σωτέ με σκόρδο, βασιλικό και καυτερή nam prik pao. Ελαφριά, αρωματικά και πύρινα, όπως η καλή ταϊλανδέζικη street κουζίνα.

4. Cantabrian Anchovies with Rosemary Oil – Brawn (Hackney)

Αντσούγιες Don Bocarte σε ελαιόλαδο αρωματισμένο με δεντρολίβανο και λίγο λεμόνι. Μάθημα ύλης και ισορροπίας.

5. Rava Masala Dosa – Saravanaa Bhavan (East Ham)

Τραγανή ντόσα με πατάτα-μασάλα, κάσιους και καρύδα. Νότια Ινδία με μικρό κόστος και μεγάλη γεύση.

6. Clay Pot Glass Noodles with Pork Belly & Brown Crab – Kiln (Soho)

Γυάλινα noodles με κοιλιά χοιρινού και καφέ καβούρι σε πήλινο, τελειωμένα με πράσινο nahm jim. Καπνιστή, πλούσια παρηγορία.

7. Soft Serve – Soft & Swirly (London Fields)

Μία εποχική γεύση κάθε φορά, με αυγό, γάλα, κρέμα και κορυφαία φρούτα. Καθαρή, «ενήλικη» βανίλια-φρουτένια απόλαυση.

8. Bife Ana Rump Steak Sandwich – The Eagle (Farringdon)

Μαριναρισμένο μοσχαρίσιο, καψαλισμένο και ζουμερό, σε μαλακό ψωμί με κρεμμύδι. Η γαστροπαμπ στην καλύτερη εκδοχή της.

9. Hwe Muchim – Miga (Hackney)

Ωμό ψάρι σε λεπτές φέτες με baby φύλλα και dressing gochujang. Φρεσκάδα, γλυκοκάψιμο και άψογη ισορροπία.

10. Crispy Garlic Chilli Beans – Hunan (Belgravia)

Τηγανητά πράσινα φασολάκια με σκόρδο, τσίλι και διακριτικό σιτσουανέζικο πιπέρι. Εθιστικό «σνακ» ενός μεγάλου μενού-έκπληξη.

11. Ezme – Umut 2000 (Dalston/Harringay)

Φρεσκοκομμένη ντοματοσαλάτα με μαϊντανό, σουμάκ και ροδόξιδο. Πιπεράτη, ζωντανή, ιδανική με ψητά.

12. Egg Mayonnaise – Café Deco (Bloomsbury)

9λεπτο αυγό με πλούσια μαγιονέζα και φιλέτο αντσούγιας. Απλό comfort που θέλει τέχνη για να σταθεί.

13. English Breakfast Udon – Koya (Soho)

Ντάσι με ουντόν, αυγό-μάτι, μπέικον και μανιτάρια. Ιαπωνικό τεχνικά, βρετανικό στην ψυχή.

14. Classic Set (Full English) – E. Pellicci (Bethnal Green)

Πλήρες αγγλικό πρωινό, μαγειρεμένο οικογενειακά σε ιστορικό καφέ. Κλασική, γενναιόδωρη μερίδα.

15. Tomato Fritters & Aioli – 40 Maltby Street (Bermondsey)

Ψημένα ντοματάκια επί πέντε ώρες σε ζυμωτό κουρκούτι, με αρωματική μαγιονέζα. Τραγανά έξω, ζουμερά μέσα.

16. Crème Caramel – Bouchon Racine (Farringdon)

Μεταξένιο κρεμέ με βαθύ καραμέλωμα και «γεμάτο» σώμα. Μινιμαλιστικό και τελειομανές.

17. Pan-Fried Duck & Chestnut Buns – Dim Sum Duck (King’s Cross)

Αφράτα μπάο με πάπια Silver Hill και κάστανο, ατμού και τηγανιού. Χρυσή βάση, γλυκοτάρπινη καρδιά.

18. Bifana – Quality Wines (Farringdon)

Λεπτοκομμένο χοιρινό σε λίπος και κρασί, σε ζεστό ρολάκι με μουστάρδα και piri piri. Πικάντικο, ζουμερό, με μια Super Bock δίπλα.

19. Jollof Rice – Tasty African Food (πολλαπλά σημεία)

Καπνιστό, ντοματένιο ρύζι με καραμελωμένα κρεμμύδια και μπαχαρικά, στην αυθεντική Νιγηριανή σχολή. Party jollof που «γράφει».

20. Squid Ink & Smoked Cod’s Roe Flatbread – F.K.A.B.A.M. (Highbury)

Μαύρη πίτα με αφράτη κρέμα από καπνιστό αυγοτάραχο και ζεστό κρόκο. Τολμηρό, θεατρικό, αξέχαστο.

21. Roast Pork Sunday Lunch – The Camberwell Arms (Camberwell)

Σιγοψημένο χοιρινό με τραγανή πέτσα, πατάτες και εποχικά λαχανικά. Βαθύς ζωμός και φρουτώδης αντίστιξη.

22. Tinda Masala – Tayyabs (Whitechapel)

Μικρές κολοκύθες με κρεμμύδι, ντομάτα, κουρκουμά και αμτσούρ. Γλυκοξινό, πλούσιο, ένα διαχρονικό αγαπημένο.

23. Black Pain Perdu – Sollip (London Bridge)

«Μαύρο» μπριός σε καραμελωμένη κρέμα, παγωτό seoritae και λεπτή γκοφρέτα. Γοτθική όψη, εκλεπτυσμένες υφές.

24. Trout Rillettes with Elderflower on Linseed Cracker – Planque (Haggerston)

Κρεμώδης πέστροφα με ξίδι σαμπούκου σε λιναρόσπορο-κράκερ. Μικρή πολυτέλεια για δίπλα στο κρασί.

25. Rigatoni con la Pajata – Polentina (East London)

Ριγκατόνι με σπάνια ρωμαϊκή παϊσάτα, ροζέ, κρεμώδης σάλτσα από γάλα εντέρου, τομάτα και γκουαντσάλε. Σε λίγες εμφανίσεις τον χρόνο.

Πηγή: New York Times