Η Huawei διοργάνωσε το Forum “Tech & Sustainability: Everyone’s Included” σε συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN). Εκπρόσωποι από την Huawei, την IUCN, το Παγκόσμιο Οικονομικό Forum, το CDP, την Πρωτοβουλία Global Enabling Sustainability (GeSI) και το Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων της Σιγκαπούρης συμμετείχαν, με στόχο την συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων γύρω από το ρόλο της τεχνολογίας στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και στην οικοδόμηση ενός πιο περιεκτικού, φιλικού προς το περιβάλλον κόσμου.

Η Huawei κυκλοφόρησε επίσης την Έκθεση Αειφορίας 2020 και ανακοίνωσε το «Seeds for the Future Program 2.0». Η εταιρεία σχεδιάζει να επενδύσει 150 εκ. δολάρια ΗΠΑ για την ανάπτυξη ψηφιακών ταλέντων τα επόμενα πέντε χρόνια. Το πρόγραμμα αναμένεται να ωφελήσει περισσότερα από

3 εκατομμύρια άτομα. Επίσης, η Huawei κυκλοφόρησε τη σειρά ντοκιμαντέρ Innovation: Blood, Sweat and Dreams, η οποία αποδίδει φόρο τιμής στους καινοτόμους στον χώρο της τεχνολογίας και τους οικολόγους.

Προώθηση της ίσης πρόσβασης στην εκπαίδευση και της ανάπτυξης ταλέντων

Στην ψηφιακή οικονομία, το ψηφιακό ταλέντο παίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο στην προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της οικονομικής ανάπτυξης, οδηγώντας πολλούς στο ερώτημα, πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την ισότητα και την ποιότητα στην εκπαίδευση και να προωθήσουμε ένα πιο εξειδικευμένο ψηφιακό εργατικό δυναμικό.

«Οι ψηφιακές δεξιότητες και η εκπαίδευση δεν αποτελούν μόνο τα θεμέλια της ψηφιακής οικονομίας, αλλά είναι επίσης ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα που ορίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη», δήλωσε ο Chairman της Huawei, Liang Hua. «Σήμερα ανακοινώνουμε το Huawei’s Seeds for the Future Program 2.0. Ως μέρος της δέσμευσής μας για συνεχή ανάπτυξη ταλέντων, θα επενδύσουμε 150 εκ. δολάρια ΗΠΑ σε αυτό το πρόγραμμα τα επόμενα πέντε χρόνια και θα βοηθήσουμε φοιτητές και νέους να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες. Το πρόγραμμα αναμένεται να ωφελήσει περισσότερα από 3 εκατομμύρια επιπλέον άτομα.»

Η Huawei έχει δεσμευτεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη ψηφιακών ταλέντων στις χώρες όπου δραστηριοποιείται. Το 2008, άρχισε να αναπτύσσει προγράμματα ανάπτυξης ταλέντων, μέσω υποτροφιών, διαγωνισμών τεχνολογίας και εκπαίδευσης ψηφιακών δεξιοτήτων και έχει επενδύσει περισσότερα από 150 εκ. δολάρια ΗΠΑ σε αυτά τα προγράμματα. Από τότε η Huawei έχει ωφελήσει περισσότερα από 1,54 εκατομμύρια άτομα σε περισσότερες από 150 χώρες.

Σύμφωνα με έκθεση του 2020 της UNICEF και της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU), περίπου 2,2 δισεκατομμύρια άτομα ηλικίας 25 ετών και κάτω εξακολουθούν να στερούνται της δυνατότητας σύνδεσης στο Διαδίκτυο από το σπίτι. Αυτό έχει αναμφίβολα επιδεινώσει το ψηφιακό χάσμα μαστίζοντας τα πιο ευάλωτα άτομα στον κόσμο. Μιλώντας στο Forum, ο Ban Ki Moon, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Παγκόσμιας Ιθαγένειας και η πρώην Γενική Διευθύντρια της UNESCO, κα Irina Bokova, τόνισαν αυτήν την ανησυχία αναφέροντας πως: «Το ψηφιακό χάσμα επηρεάζει τις γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες. Οι γυναίκες έχουν λιγότερη πρόσβαση στο διαδίκτυο και αυτό το κενό έχει διευρυνθεί. Οι γυναίκες υστερούν τέσσερις φορές περισσότερο από τους άντρες σε ψηφιακή παιδεία και αντιπροσωπεύουν μόλις το 6% των προγραμματιστών λογισμικού. Απαιτούνται 170 χρόνια για να καλυφθεί το οικονομικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών».

Η Senior Vice President της Huawei για θέματα παγκόσμιας διακυβέρνησης, κα Afke Schaart, μίλησε επίσης στην εκδήλωση για το πώς οι ψηφιακές τεχνολογίες θα διαδραματίσουν αναπόσπαστο ρόλο στην προώθηση της ένταξης και της ισότητας, αναφέροντας πως: «Σύμφωνα με την Έκθεσή μας για την Αειφορία του 2020, μπορείτε να δείτε ότι η Huawei έχει ξεκινήσει προγράμματα όπως το HUAWEI4HER και το TECH4HER για να βοηθήσει τις γυναίκες να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στις ΤΠΕ αλλά και να προωθήσει την ισότητα των φύλων σε ολόκληρο τον κλάδο».

O Senior Advisor των Ερευνητικών ιδρυμάτων της Σουηδίας (RISE) και επικεφαλής της πρωτοβουλίας Net-Zero Compatible Innovation της Mission Innovation, κ. Dennis Pamlin, επεσήμανε ότι η ψηφιοποίηση έχει μειώσει σημαντικά το κόστος εκπαίδευσης και πρόσβασης σε πληροφορίες και οι ψηφιακές λύσεις θα βοηθήσουν στην αναδιαμόρφωση των εκπαιδευτικών συστημάτων παγκοσμίως. Η διαδικτυακή διδασκαλία έχει ήδη γίνει το νέο φυσιολογικό, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για τα παγκόσμια εκπαιδευτικά συστήματα.

Αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων και δυνατότητες πράσινης ανάπτυξης

Η κλιματική αλλαγή και τα περιβαλλοντικά ζητήματα γίνονται παγκόσμιες προκλήσεις. Αν και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μειώθηκαν το τελευταίο χρόνο λόγω της οικονομικής επιβράδυνσης και του παγκόσμιου αποκλεισμού, οι εκπομπές ανακάμπτουν γρήγορα καθώς οι οικονομίες ανοίγουν εκ νέου. Η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία και η επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης αποτελούν πλέον κοινό στόχο για όλες τις χώρες.

«Η πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη έχει καταστεί κορυφαία προτεραιότητα για τις παγκόσμιες οικονομίες», δήλωσε ο Liang. «Η Huawei αξιοποιεί την εκτεταμένη εμπειρία της στα ηλεκτρονικά ισχύος και την αποθήκευση ενέργειας, καθώς και την τεχνική τεχνογνωσία σε 5G, Cloud και AI, για να αναπτύξει την ψηφιακή ενέργεια και να παρέχει ψηφιακές λύσεις ισχύος για διαφορετικούς τομείς. Από τον Δεκέμβριο του 2020, τα προϊόντα ψηφιακής ισχύος της Huawei και λύσεις έχουν δημιουργήσει 325 δισεκατομμύρια kWh ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και εξοικονόμησαν συνολικά 10 δισεκατομμύρια kWh ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτές οι προσπάθειες είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση 160 εκατομμυρίων τόνων εκπομπών CO2».

Οι τεχνολογίες ΤΠΕ είναι σημαντικοί παράγοντες εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης εκπομπών σε άλλους κλάδους. Εκτιμάται ότι η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε άλλους τομείς που λειτουργούν μέσω τεχνολογιών ΤΠΕ θα είναι 10 φορές η ποσότητα του άνθρακα που εκπέμπεται από τον ίδιο τον τομέα των ΤΠΕ. Ο Tao Jingwen, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Huawei και Πρόεδρος της Επιτροπής Εταιρικής Βιώσιμης Ανάπτυξης, ανέφερε: «Η Huawei έχει δεσμευτεί να προωθήσει πράσινες ολοκληρωμένες λύσεις ΤΠΕ για να βοηθήσει άλλους τομείς να εξοικονομήσουν ενέργεια και να μειώσουν τις εκπομπές. Παίζουμε ενεργό ρόλο στην οικοδόμηση μιας ενεργειακά αποδοτικής, φιλικής προς το περιβάλλον κοινωνίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. »

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην εκδήλωση, ο Γενικός Διευθυντής της IUCN, Δρ. Bruno Oberle τόνισε τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι ψηφιακές τεχνολογίες στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στην προστασία των απειλούμενων ειδών, λέγοντας πως: «Μπορούμε να βρούμε μια ισορροπία και αρμονία μεταξύ ανθρώπων και φύσης; Πιστεύουμε πως μπορούμε. Η τεχνολογία μπορεί να αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της λύσης και μπορεί να μας βοηθήσει να λύσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις εάν χρησιμοποιηθεί σωστά και έξυπνα». Από το 2020, η IUCN και η Huawei συνεργάστηκαν στο έργο Tech4Nature, το οποίο στοχεύει στη πιο αποτελεσματική διατήρηση της φύσης παγκοσμίως μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας.

Τα Big Data θα διαδραματίσουν επίσης βασικό ρόλο στην αναγνώριση των εκπομπών άνθρακα. Ο Paul Dickinson, Εκτελεστικός Πρόεδρος της Περιβαλλοντικής Φιλανθρωπικής Οργάνωσης CDP, επεσήμανε ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες καθιστούν τo αποτύπωμα άνθρακα ανιχνεύσιμο και θα καθοδηγήσουν τις βιομηχανίες στην επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών άνθρακα.

Άλλοι ηγέτες που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος του World Economic Forum, Dominic Waughray. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της GeSI, Luis Neves, ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων της Σιγκαπούρης και πρώην Πρόεδρος της Εθνικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Σιγκαπούρης, κ. Simon Tay και ο κ. Sean de Cleene μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Παγκόσμιο Οικονομικό Forum.

Tech & Sustainability: Everyone’s Included forum:

huawei.com

Huawei 2020 Sustainability Report.

Innovation: Blood Sweat and Dreams documentary series