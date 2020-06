Τα αστέρια των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς συμμετείχαν σε διαδήλωση κατά του ρατσισμού

Στεφ Κάρι, Κλέι Τόμπσον, καθώς και άλλοι παίκτες της ομάδας Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς ενώθηκαν την Τετάρτη (03/06) με το πλήθος που διαδήλωσε ειρηνικά εναντίον της ρατσιστικής βίας στο Όκλαντ, στην Καλιφόρνια.

Οι δύο αστέρες της ομάδας του και γενικότερα του NBA συμμετείχαν με τους Κεβόν Λούνι και Ντέιμιον Λι στην κινητοποίηση για την απότιση φόρου τιμής στον Τζορτζ Φλόιντ (George Floyd), τον Αφροαμερικανό ο οποίος πέθανε την περασμένη Δευτέρα στη Μινεάπολη κατά τη διάρκεια της βίαιης προσαγωγής του από τέσσερις αστυνομικούς.

«Είμαστε όλοι εδώ με τον ίδιο σκοπό, όχι μόνο για τους Αφροαμερικανούς», είπε ο εκπρόσωπος της πορείας Χουάν Τοσκάνο-Άντερσον. Και πρόσθεσε: «Αυτήν τη στιγμή, πρόκειται για τους μαύρους, αλλά αυτό αφορά όλη την ανθρωπότητα. Σε όλο τον κόσμο υπάρχει κόσμος που είναι αντιμέτωπος με καταπίεση».

Steph and Ayesha Curry joined the march around Lake Merritt in Oakland

