⭐ 𝗕𝗢𝗡𝗨𝗦 𝗥𝗢𝗨𝗡𝗗 ⭐



🎶 Ask a teammate to sing a line from your Liverpool song…



“𝐈 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐧𝐨 𝐬𝐨𝐧𝐠, 𝐛𝐫𝐨!" 🤣 pic.twitter.com/awo6JkaJR4